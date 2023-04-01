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İşte Ak Parti'de 3 Dönem Kuralına Takılanlar

AK Parti'de daha önce alınan kararla 24., 26 ve 27. dönemi kapsayacağı açıklanan üç dönem kuralının uygulanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu kurala takılanlar arasında Mustafa Şentop, İsmet Yılmaz, Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Binali Yıldırım Hayati Yazıcı, Mehmet Özhaseki , Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ ve Nurettin Canikli gibi isimler yer alıyor.

İşte Ak Parti'de 3 Dönem Kuralına Takılanlar

İşte Ak Parti'de 3 Dönem Kuralına Takılanlar

AK Parti'de daha önce alınan kararla 24., 26 ve 27. dönemi kapsayacağı açıklanan üç dönem kuralının uygulanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu kurala takılanlar arasında Mustafa Şentop, İsmet Yılmaz, Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Binali Yıldırım Hayati Yazıcı, Mehmet Özhaseki , Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ ve Nurettin Canikli gibi isimler yer alıyor.

01 Nisan 2023 Cumartesi 13:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ta yeniden iktidar olmaları halinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni isimlerin yer alacağını açıkladı. AK Parti tüzüğünde yer alan 3 dönem kuralını hatırlatarak "Üç dönem kuralı nedeniyle listelerde yeni isimler çokça yer alacak" dedi. Bu da akıllara "3 dönem kuralına takılan isimler kimler?" sorusunu getirdi.

PARTİNİN AĞIR TOPLARI KURALA TAKILIYOR

285 milletvekili olan AK Parti'de 57 isim 3 dönem kuralına takılıyor. Partinin üç dönem kuralına takılan önemli isimleri arasında Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan ve Yılmaz Tunç; AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mehmet Özhaseki, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli ve Vedat Demiröz yer alıyor. Kuralın istisnasız uygulanması halinde parti vitrininde yer alan pek çok önemli isim, Meclis dışında kalmış olacak.

KURMAYLARINA TALİMAT VERDİ

Çarşamba günü yapılan Grup Toplantısı'nın ardından Erdoğan, partisinin grup başkanvekilleriyle kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Burada Erdoğan'ın kurmaylarına listeleri hazırlarken üç dönem kuralını uygulayacağını söylediği bunun üzerine bazı grup başkanvekillerinin Erdoğan'a "O zaman adaylığa niye müracaat ettik?" diye sorduğu öğrenildi. Erdoğan'ın ise buna karşılık olarak "Yine topu bana attınız" diye espri yaptığı kaydedildi.

BAKAN OLARAK ATANABİLİRLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerden zaferle çıkması halinde 3 dönem kuralına takılan isimlerden bazılarının bakan olarak atanabilmesi ihtimali gündeme gelecek.

BAKANLAR MİLLETVEKİLİ ADAYI OLUYOR

Öte yandan Erdoğan'ın tüm kabine üyelerini milletvekili adayı yapacağını açıklamasından sonra bazı bakanların aday yapılacağı iller netleşmeye başladı: Fuat Oktay (Ankara), Bekir Bozdağ (Şanlıurfa) Fahrettin Koca (Bursa), Süleyman Soylu (Samsun), Mustafa Varank (Trabzon), Mehmet Kasapoğlu (Manisa), Adil Karaismailoğlu (İstanbul) eski Bakan Abdülhamit Gül (Diyarbakır).

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İşte Ak Partide 3 Dönem Kuralına Takılanlar
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