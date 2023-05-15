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İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki son fark!

Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Sandıkların yüzde 99'u açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.37, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.99, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.21 olarak görülüyor. YSK Başkanı Yener son açıklamasında "Yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27. Veri girişi devam ediyor" dedi.

İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki son fark!

İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki son fark!

Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Sandıkların yüzde 99'u açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.37, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.99, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.21 olarak görülüyor. YSK Başkanı Yener son açıklamasında "Yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27. Veri girişi devam ediyor" dedi.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 10:27

Türkiye'de dün milyonlarca vatandaş, cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti. Seçimlere büyük katılım sağlandı.

AÇILMAYAN SANDIK SAYISI 27

Sandıkların büyük bir çoğunluğu açılırken son bilgileri veren YSK Başkanı Ahmet Yener, "Saat 9.45 itibariyle seçim sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yüzde 99'luk yurt içinde açılma vardır. Yurt içinde 27 adet sandık açılmadı. Yurt dışında 1529 yurt dışı açılmayan sandık bulunmakta. Bu verilere göre, saat 9.45 itibariyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,40; sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96; Sayın Sinan Oğan yüzde 5,2; Sayın Muharrem İnce ise yüzde 0,44 oy oranına sahiptir. Veri girişi devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

İŞTE AÇILAN SANDIK VE ADAYLARIN OY ORANI

Sandıkların yüzde 99'u açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.37

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.99

Sinan Oğan yüzde 5.21

MİLYONLARCA İNSAN SANDIK BAŞINA GİTTİ

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için dün sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA İKİNCİ TUR 28 MAYIS'TA

Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.

KABİNE'NİN 16 ÜYESİ, TBMM'YE GİRDİ

AK Parti'nin 15'i büyükşehir olmak üzere 16 seçim bölgesinde birinci sıra adayı gösterilen kabine üyeleri, 28. yasama döneminde TBMM'de olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir milletvekili olarak yeni dönemde Meclis sıralarında yerini alacak.

Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon milletvekili oldu. Eski bakanlardan Abdulhamit Gül Gaziantep, Faruk Çelik ise Artvin milletvekili seçildi.

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İşte Erdoğan Ve Kılıçdaroğlu Arasındaki Son Fark!
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