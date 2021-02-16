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İşte o hain!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Meclis’te düzenlenen özel oturumda, Gara’da 13 vatandaşı şehit eden PKK’lı teröristin kimliğini açıkladı. Bakan Akar sözde mağara sorumlusu ‘Sorej’ kod adlı Kamuran Ataman isimli teröristin turuncu listede arandığını bildirdi.

İşte o hain!

İşte o hain!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Meclis’te düzenlenen özel oturumda, Gara’da 13 vatandaşı şehit eden PKK’lı teröristin kimliğini açıkladı. Bakan Akar sözde mağara sorumlusu ‘Sorej’ kod adlı Kamuran Ataman isimli teröristin turuncu listede arandığını bildirdi.

16 Şubat 2021 Salı 18:03
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Irak'ın kuzeyindeki Gara'da başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı sırasında köşeye sıkışan teröristler, mağaranın en dibine götürdükleri 13 sivili katletmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de yaptığı bilgilendirme konuşmasında olayın detaylarnı anlatmış, sivilleri katleden teröristin kimliğini açıklamıştı. O teröristin arananlar listesindeki fotoğrafına ulaşıldı.

13 SİVİLİ KATLETTİ

Daha önce kaçırdıkları sivilleri Gara'daki mağaralarda saklayan terör örgütü, Pençe Kartal-2 Harekatı sırasında bölgede kıstırıldıklarını anlayınca, 7 demir kapılı mağara, 9 oda ve 3 girişten oluşan bölgede sivilleri köşeye sıkıştırdı. Mağaranın en dibine götürülen siviller, yakın mesafeden kafalarına ateş edilmek suretiyle şehit edildi. Mağaraya giren özel kuvvetler, sivillerin cansız bedenlerine ulaştı.

BAKAN AKAR BİLGİ VERDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, yanlış bilgiler ile kamuoyunun yönlendirilmemesi için tüm detayları haritalar ile Meclis kürsüsünde anlattı. Akar'ın konuşmasında, sivilleri katleden terörist ile ilgili detay da dikkat çekti. Bakan Akar, terörist ile ilgili tüm bilgileri paylaştı.

İŞTE O HAİN

Terör örgütü PKK içinde Kamışlı'da, Derik'te 2017-2018 yıllarında sözde cephe sorumlusu olarak görev yapan 'Sorej' kod adlı Kamuran Ataman sivilleri katletti. Ataman'ın fotoğrafına ulaşıldı. İşte Turuncu kategoride aranan o kalleşin fotoğrafı...

Son Güncelleme: 16.02.2021 18:22
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