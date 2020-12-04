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İzmir'de korkutan deprem!

İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

İzmir'de korkutan deprem!

İzmir'de korkutan deprem!

İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

04 Aralık 2020 Cuma 14:27
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AFAD'dan gelen son dakika bilgilerine göre deprem saat 12.34'te Ege Denizi açıklarında gerçekleşirken, sarsıntı İzmir ve çevresinde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremle ilgili son dakika bilgilerini paylaşıyor. AFAD, İzmir ve Kuşadası'nda hissedilen depremin merkez üssünün Samos Adası olduğunu açıkladı. Ekim ayında İzmir'de gerçekleşen depremin şiddeti de 6.8 olarak ölçülmüştü.

İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan gelen son dakika açıklamasına göre depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirtildi. AFAD verilerine göre saat 12.34'te Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, İzmir ve çevresinde de sarsıntı hissedildi. Depremin aynı şekilde Manisa, Aydın, Uşak gibi şehirlerde de hissedildiği açıklandı.

AFAD'DAN İZMİR DEPREMİ AÇIKLAMASI

AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre depremin merkezinin Yunanistan'ın Samos Adası olduğu ifade edildi. İzmir'de yaşanan deprem Manisa, Aydın, Çanakkale gibi çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi de yaptığı açıklamada, İzmir'de hissedilen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak ifade ederken derinliği ise 5 KM olarak belirtti.

Son Güncelleme: 04.12.2020 19:06
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