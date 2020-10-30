İzmir'deki deprem sonrası 4 kişi hayatını kaybetti 120 kişi yaralandı!

AFAD, 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini yaralı sayısının ise 120 olduğunu açıkladı. Bornova ve Bayraklı şehirlerinde binaların yıkıldığı, enkaz altında yaralıların olduğu ifade edilirken bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 6.6 şiddetindeki depremin ardından Seferihisar'da artçı sarsıntılar sürüyor. İzmir'deki depremin ardından ilk görüntüler de ortaya çıktı. Son dakika uyarısında bulunan AFAD, hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini belirtirken binaların etrafında ateş yakılmamasını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun mesajı paylaşırken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Bayraklı ve Bornova'da 5 binanın yıkıldığını, enkaz altında vatandaşların olduğunu ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: BORNOVA VE BAYRAKLI'DA 20'DEN FAZLA BİNA YIKILDI! 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre İzmir'deki depremde 4 kişi hayatını kaybetti. Şimdiye dek 120 yaralı olduğu aktarıldı. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bornova ve Bayraklı'da bazı binaların yıkıldığını, enkaz altında vatandaşların olduğunu belirtti.

Seferihisar'da 4.8 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi! AFAD, depremin merkez üssünün Seferihisar olduğunu açıkladı.

İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı çıkarıldı.

AFAD'tan deprem sonrası uyarı geldi: "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir."

BAKAN ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA

"Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin."

AFAD: "Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor."

İzmir'deki enkaz çalışmalarında ateşle yaklaşılmaması, sigara içilmemesi konusunda uyarıları yapılıyor.

İzmir Manavkuyu ve Bayraklı'da bir binanın çöktüğü bilgisi paylaşıldı. Son dakika bilgisine göre İzmir'deki depremin ardından 4.1 şiddetinde bir sarsıntı daha yaşandı. Kuşadası'ndaki deprem İzmir'de de hissedildi. İzmir'de 4.8 şiddetinde bir deprem daha yaşandı.

Ege Denizi'nde 4.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Depremin saati 14:55 olarak paylaşıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN BÖLGEDEKİ VATANDAŞLARA UYARI!

"DEPREM BÖLGELERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTURMAYIN"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI!

"İzmir'de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik."

İSTANBUL VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

İstanbul Valisi Yerlikaya: ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma Çalıştayı için gittiği Kahramanmaraş'tan İzmir'e hareket edecek.

Bakan Koca: İzmir'deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun.