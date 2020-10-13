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Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha meclisi'nden yeni kararlar!

12 Ekim 2020 tarihinde Vali Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında yapılan Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Valilik Toplantı Salonunda toplanarak yeni kararlar aldı.

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha meclisi'nden yeni kararlar!

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha meclisi'nden yeni kararlar!

12 Ekim 2020 tarihinde Vali Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında yapılan Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Valilik Toplantı Salonunda toplanarak yeni kararlar aldı.

13 Ekim 2020 Salı 08:54
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Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 12 Ekim2020 günü saat 15:30’da Vali Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığının 10/10/2020 tarihli ve 14524241sayılı yazısına istinaden ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;

1.İlimiz genelinde bulunan İmam Hatip Ortaokullarında veli onayının bulunması ve ‘’Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu’’nda belirtilen tedbirlerin alınması kaydıyla; öğrencilerin seyreltilerek kaymakamların koordinasyonunda, pansiyonların açılmasına,

2.Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,

3.Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

4.İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

5.Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine,

6.Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına,

7.Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.

Son Güncelleme: 13.10.2020 11:32
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