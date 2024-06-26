Kahramanmaraş'ın içme suyu kuyuları tehdit altında!

Erkenez Çayı'na bırakılan deprem hafriyatları, alüvyona intikal ederek içme suyu kuyularını tehlikeye sokuyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan Erkenez Çayı, Kahramanmaraş merkezindeki tüm mahallelerin yer altı içme suyu kuyularını besliyor.

Jeoloji Mühendisi Mehmet Kuruçay, deprem hafriyatlarının Erkenez Çayı yatağına boşaltılması sonucu içme suyu kuyularının tehlike altında olduğunu belirtiyor.

Kuruçay, boşaltılan molozların üzerine bir yıl geçmesiyle yağmur ve kar sularıyla birlikte yer altı suyu kuyularına karıştığını ve asbestik kimyasalların sızarak su pompalarını tehdit ettiğini ifade ediyor.

Erkenez Çayı'nın bölgenin su havzasını tehdit altında bıraktığını vurgulayan Kuruçay, acil önlemlerin alınması gerektiğini ve hafriyatların korunaklı bir alana taşınarak ayrıştırılmasının önemli olduğunu dile getiriyor.

Bu durumda, içme suyu kuyularının güvenliğinin sağlanarak insan sağlığının korunması için adımlar atılması gerektiğini belirtiyor.

Jeoloji Mühendisi Kuruçay, sözlerine şöyle devam ediyor: "Burası içme suyunun başlangıç noktası. Dökülen mikrobik unsurlar, hastalık yapıcı mikropların yer altı suyuna karıştığı nokta. Kahramanmaraş'ın içme suyu kuyularının beslendiği bölgelerde tehlike büyük. Devlet, bu duruma müdahale etmelidir."