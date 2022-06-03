Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğündeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili bir açıklamada sendikadan geldi

Sendika olarak eğitimcilerden konuyla ilgili bir çok şikayet aldıklarını belirten sendika yönetimi şunları kaydetti;

“Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Eğitim Kurumları yeniden yöneticilik atama sürecinde adayların puanlarında ciddi değişiklikler yaptığı ve adayların bu değişikliklerin gerekçelerini öğrenme talebine karşın şeffaf olmadığı eğitim çevrelerinde ifade edilmektedir. Konuyla ilgili sendikamıza gelen talep ve şikayetler üzerine süreci yakından takip etmeye başlamış bulunmaktayız.

Yeniden yöneticilik başvuruları takvime uygun alınmış, adayların Ek-2 formuna göre oluşan puanları 9 Mayısta açıklanmıştı.Ancak itiraz sonucu 23 Mayısta yöneticilik puanlarının tekrardan hesaplandığı ve bir çok yöneticinin puanlarında ciddi değişiklikler olduğu ifade edilmektedir.

İtiraz edenlerin puanların da değişiklikler olurken, itiraz süresi içinde başvurmayan yöneticilerin puanlarında da anormal değişiklikler meydana geldiği Sendikamıza gelen bilgiler arasındadır.

Değerlendirme komisyonu bu süreçte azami derecede şeffaf davranmalıdır.

Hiç bir yöneticinin mağduriyetine sebep olacak uygulamalar yapmamalıdır.

Bu minvalde; kamuoyuna ve yeniden yöneticilik başvurusu yapan eğitimcilere, tüm bu puan değerlendirme sürecini detaylı olarak paylaşmalı, tereddüt ve şüpheleri ortadan kaldırılmalıdır.

Süreçle ilgili şu soruları kamu yararı adına sormak istiyoruz.

Puanlarında artış olan yöneticiler kimlerdir?

İlk başvuru süresi bittikten sonra belgeye dayalı puan alanlar var mıdır ?

İlk başvurusu süresi bittikten sonra başarı belgesi vs gibi ek puan değişikliğine neden olacak yeni tarihli belgeler puanlamaya dahil edildi mi?

Yönetmelikte ilk başvuru süresi bittikten sonra belge ve evrak eklenmesinin imkansız olduğu ifade edilmişken, bu kadar büyük puan farkları nasıl oluşmuştur?

İddia olunduğu gibi birilerinin avantaj kazanması söz konusu mudur?

Değerlendirme komisyonu itiraz etmeyenler için puan değişikliği yapmış mıdır?

Eğer yaptıysa gerekçesi nedir?

İddia edildiği gibi birilerinin kişisel amacına hizmet edecek bir müdahale oldu mu?

Değerlendirme Komisyonun kimsenin etkisi altına gireceğine ve birilerine kıyak yöneticilik ayarlanmasına fırsat vereceğine elbette inanmak istemiyoruz.

Fakat bu iddialar sonrasında kamuoyunda ve yönetici adaylarında oluşan tüm soru işaretlerinin ortadan kaldırılmasını da acilen beklemekteyiz.

Eskiden kalma bir takım alışkanlıkları olanların böyle bir girişimde bulunmuş olmasının ihtimali bile gerçekten emek ve liyakat temeline dayanan mücadelemizin ruhuna aykırıdır.

Ayrıca kamu kurumlarında koltuk dağıtma girişiminde bulunan bir takım odakların geçmişte yöneticilik atamalarında her türlü ali cengiz oyunlarına başvurdukları da hafızalarımızdadir.

Bu nedenle Yönetici adaylarına, yapılan tüm puan değişikliklerinin Malatya İl MEM'in yaptığı gibi nedenlerini ile birlikte açıklanması gerekmektedir.

Üyemiz olsun, olmasın bu süreçte tek bir yöneticinin bile hak kaybına uğramasında ilgililer hakkında idari ve adli işlem talebinde bulunacağımizi şimdiden belirtiyoruz.

Kamu görevlilerinin görevini ve yetkilerini kullanarak birilerine çıkar sağlamasının suç teşkil ettiğini de tekraren hatırlatmak durumundayız.

Hürriyetçi Eğitim Sen konunun ve sürecin yakın takipçisi olmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”