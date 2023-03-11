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Kahramanmaraş Prefabrik Çarşı’da Altyapı Tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi, Egemenlik Mahallesi’ne inşa edilen geçici esnaf çarşısında altyapı imalatlarını tamamladı. Toplamda 50 iş yerini içerisinde barındıran çarşıda kurulumun tamamlanmasının ardından ticari faaliyetler başlayacak.

Kahramanmaraş Prefabrik Çarşı’da Altyapı Tamamlandı

Kahramanmaraş Prefabrik Çarşı’da Altyapı Tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi, Egemenlik Mahallesi’ne inşa edilen geçici esnaf çarşısında altyapı imalatlarını tamamladı. Toplamda 50 iş yerini içerisinde barındıran çarşıda kurulumun tamamlanmasının ardından ticari faaliyetler başlayacak.

11 Mart 2023 Cumartesi 11:04

Depremzedelerin ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanması ve mağduriyet yaşamamaları noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde ticari hayatın canlandırılması ve esnafların faaliyetlerine başlaması noktasında da yoğun gayret gösteriyor. Bu kapsamda ülkenin dört bir yanından yardıma gelen belediyelerin de katkılarıyla şehirde geçici esnaf çarşılarının kurulumları devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi’ne inşa edilen prefabrik çarşıda da altyapı ve zemin uygulamaları tamamlandı. Toplamda 5 bin 100 metrekare alanda konumlanan çarşıda iş yerlerinin kurulumuna da başlandı. 50 iş yerini içerisinde barındıran çarşının hizmete hazır hale getirilmesinin ardından bölgede ticari faaliyetler başlayacak.

Esnaflarımız Ticari Faaliyetlerini Sürdürebilecek

Egemenlik Mahallesi’ne inşa edilen prefabrik çarşının ticari hayatın canlanması noktasında büyük önem arz ettiğini belirten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin ihyası ve inşası noktasında çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ticari hayatın tekrar canlandırılması ve esnaflarımızın faaliyetlerine başlaması noktasında da geçici esnaf çarşılarımızın kurulumu devam ediyor. Bakanlığımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız ve yerel yönetimlerimizle birlikte şehrimize toplamda 23 adet konteyner ve prefabrik çarşı inşa ediyoruz. Toplamda bin 75 iş yerini içerisinde barındıran bu çarşılarımızda esnaflarımız faaliyetlerini sürdürme imkânı bulacak. Egemenlik Mahallesi’ne inşa edilen ve 50 iş yerini içerisinde barındıran prefabrik çarşıda da altyapı imalatları tamamlandı. İnşallah kısa süre içerisinde prefabrik iş yerlerimizin montajının da bitmesiyle esnaflarımız burada ticari faaliyetlerine başlayacak” dedi.

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Kahramanmaraş Prefabrik Çarşı’da Altyapı Tamamlandı
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