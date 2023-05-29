Kahramanmaraş rekor kırdı

2 bin 405 sandığın tamamının açıldığı Kahramanmaraş’ta 627.302 kişi oy kullandı. 619.083 geçerli oyun kullanıldığı Kahramanmaraş’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 75.76 oy alırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 24.24 oy aldı.
Türkiye’de 14 Mayıs’ta gerçekleşen genel seçimler sonu ikinci tura kalan 28 Mayıs seçimlerinde Kahramanmaraş Cumhur İttifakı dedi.
2 bin 405 sandığın tamamının açıldığı Kahramanmaraş’ta 627.302 kişi oy kullandı. 619.083 geçerli oyun kullanıldığı Kahramanmaraş’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 75.76 oy alırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 24.24 oy aldı.