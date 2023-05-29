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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş rekor kırdı

Türkiye’de 14 Mayıs’ta gerçekleşen genel seçimler sonu ikinci tura kalan 28 Mayıs seçimlerinde Kahramanmaraş Cumhur İttifakı dedi.

Kahramanmaraş rekor kırdı

Kahramanmaraş rekor kırdı

Türkiye’de 14 Mayıs’ta gerçekleşen genel seçimler sonu ikinci tura kalan 28 Mayıs seçimlerinde Kahramanmaraş Cumhur İttifakı dedi.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 13:01

2 bin 405 sandığın tamamının açıldığı Kahramanmaraş’ta 627.302 kişi oy kullandı. 619.083 geçerli oyun kullanıldığı Kahramanmaraş’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 75.76 oy alırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 24.24 oy aldı.

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Kahramanmaraş Rekor Kırdı
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