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Kahramanmaraş'ta hava durumu bugün nasıl olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kahramanmaraş'ta hava durumu bugün nasıl olacak

Kahramanmaraş'ta hava durumu bugün nasıl olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

27 Nisan 2021 Salı 09:51
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Yapılan son değerlendirmelere göre; iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Osmaniye, Aksaray, Tokat ve Ordu çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ülkenin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgâr eseceği tahmin ediliyor.

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