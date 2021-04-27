Kahramanmaraş'ta hava durumu bugün nasıl olacak

Yapılan son değerlendirmelere göre; iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Osmaniye, Aksaray, Tokat ve Ordu çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ülkenin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgâr eseceği tahmin ediliyor.