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Kahramanmaraş ve 10 ilde sınıfta kalma yok!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde lise öğrencilerinin ders sayısına bakılmaksızın sorumlu olarak üst sınıfa geçeceklerini söyledi.

Kahramanmaraş ve 10 ilde sınıfta kalma yok!

Kahramanmaraş ve 10 ilde sınıfta kalma yok!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde lise öğrencilerinin ders sayısına bakılmaksızın sorumlu olarak üst sınıfa geçeceklerini söyledi.

29 Nisan 2023 Cumartesi 11:41

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde sınıfta kalma olmayacak.

Elazığ hariç 10 ilde geçerli olacak sınıf geçme esaslarına ilişkin yeni kararları açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Lise öğrencileri ders sayısına bakılmaksızın sorumlu olarak üst sınıfa geçecek. 12. sınıf öğrencilerinin bu öğretim yılında başarısız oldukları derslerin sorumluluk sınavları 19-25 Haziran arasında yapılacak” dedi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, gazetecilerle Sabancı Öğretmenevi’nde bir araya gelen Bakan Özer, deprem bölgesindeki sınıf geçme işlemlerine ilişkin yapılan değişiklikleri şöyle anlattı:

“2022-2023 öğretim yılı ikinci döneminde herhangi bir dersten ikinci dönem puanı oluşanların, o dersten yılsonu puanı her iki dönemin ortalaması alınarak belirlenecek. Ancak öğrencinin bir dersten ikinci dönem puanının birinci dönem puanından düşük olması durumunda yılsonu puanının belirlenmesinde birinci dönem puanı esas alınacak. Öğrenci ikinci dönem sınava girmemişse birinci dönem puanı esas alınacak. Sınava girdiyse ve ikinci dönem puanı daha düşükse birinci dönem puanı geçerli olacak. İkinci dönem puanı yüksekse iki dönem ortalaması alınacak. Nakil olanlara bu hakkı tanımadık. Bundan sonra dönecekler de bu kararlardan yararlanacak.”

YENİ ATANACAK ÖĞRETMENLER DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLECEK

Bakan Özer, yeni atanacak 45 bin öğretmenin yüzde 50’den fazlasının deprem bölgesine gönderileceğini, en çok atamanın da Hatay’a yapılacağını söyledi.

Deprem bölgesinde 3 bin 450 noktada Destekleme Yetiştirme Kursu bulunduğunu ve bu kurslardan 145 bin öğrencinin yararlandığını anlatan Bakan Özer, 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi eğitimi için kurs açılacağını da söyledi.

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Kahramanmaraş Ve 10 Ilde Sınıfta Kalma Yok!
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