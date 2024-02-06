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Kahramanmaraş’ta 9 bin 289 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta ‘Deprem Konutları Kura Teslim Töreni’ne katılarak, 9 bin 289 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim etti.

Kahramanmaraş’ta 9 bin 289 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi

Kahramanmaraş’ta 9 bin 289 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta ‘Deprem Konutları Kura Teslim Töreni’ne katılarak, 9 bin 289 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim etti.

06 Şubat 2024 Salı 16:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketinin yıl dönümünde depreminin merkez üssü Kahramanmaraş’ta bir dizi programa katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de eşlik ettiği Kahramanmaraş programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem şehitlerini kabirlerine başında dua ederek, başladı.

Ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde (KSÜ) Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, kura butonuna basarak 9 bin 289 hak sahibini belirledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada; asrın felaketinin altından asrın dayanışmasıyla kalkmaya başardıklarını ifade ederek, “Bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor. Yitirdiğimiz 53 bin 537 canımızın her birine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum. Tedavileri halen devam eden yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar niyaz ediyorum. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan 11 ilimizde yaşanan yıkım gerçekten çok büyüktü. Böylesine büyük felaketler, büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır. Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihî sınamayı başarıyla vermiştir. Devletimiz tüm imkânlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuş, asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur. Toprağa verdiğimiz canlarımızı Fatihalarla, dualarla, hüzünle yâd ederken milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla çalışıyoruz. Bu çalışmaları, şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya, evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın, bizleri böyle imtihanlara maruz bırakmasın” dedi.

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Kahramanmaraş’ta 9 Bin 289 Konutun Anahtarları Hak Sahiplerine Teslim Edildi
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