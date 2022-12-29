Kahramanmaraş’ta baraj sahasında kalan 13 konut tahliye edildi

Resmi Gazetede yayınlanan kararda "Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi halkının, mezkur yerleşim yerinin Geben Barajı su toplama havzasında kalması nedeniyle etli kroki ile listede sınırları ve koordinatları belirtilen yere nakli ve yerleştirilmesine, 6292 kanunun 4'ncü maddesi gereğince karar verildi" denilerek, bölgenin tamamının değil kısmen taşınması zikredilmiştir.

Söz konusu baraj sahasında kalan kısmi bölge 5543 sayılı iskan kanununun 16 maddesine göre fiziksel iskana tabi tutulacak olup 13 konutun faaliyeti sağlanmış ve bu konutlarda oturan kişiler, devlet tarafından konutları inşa edilinceye kadar geçici olarak kiraya çıkartılmıştır.

Andırın ilçesi geben Mahallesi'nde inşa edilen Geben Barajı maksimum su kotuna göre, söz konusu mahalle tamamen değil kısmen etkilenmektedir.

Andırın İlçesi Geben Mahalle Muhtarı Yusuf Kenan Bakacak, konuya ilişkin şunları söyledi: "Geben Barajı inşaatına başlayalı 2 yıl oldu 2 yıldan beri çalışmalarımız devam ediyor. 13 tane evimiz baraj göledi su altında kalıyordu. Onlar da tahliye edildi istimlakları yapıldı. Biz arkadaşların mağdur olmaması için devlet Su işlerine müracaat ederek yeni yerleşim yeri talebinde bulunduk. Orman vasfını kaybetmiş bir araziyi devlet Su işlerine teklif ettik onlar da gerekli altyapı ve çalışmalarını başlattı, Cumhurbaşkanımıza sunduk. Cumhurbaşkanı kararnamesi ile imzalandı. Yaza doğru İnşallah evleri tahliye edilen insanlarımız yeni yerleşim yerlerine taşınacaklar.13 tane evimiz kalkıyor tahliye ediliyor 13 evin dışında başka bir ev kesinlikle kalkmıyor" dedi.