Kahramanmaraş’ta binlerce kitap kırsal bölgelerdeki öğrencilerle buluştu!

Kampanya kapsamında yapılan kitap bağışlarını Kahramanmaraş Milletvekili Prof.Dr Mehmet Şahin’in katılımı ile Andırın'a bağlı Altınyayla mahallesi İlk ve Ortokulu, Geben Mahallesi İlk ve Ortaokulunda ve Akifiye Mahallesi İlk ve Ortaokulunda düzenlendi.

Kampanya kapsamında yaklaşık 6 bin 500 kitabı üç okuldaki öğrencilerle buluştu. 21’incisi düzenlenen etkinlikle birlikte okullara toplam 27 bin kitap bağışlandı.

Kahramanmaraş Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Saltalı, etkinlikle ilgili; “Kardelenlerimizin eğitim-öğretim hayatına bir nebze olsun dokunabilmek amacıyla kampanyalarımız devam edecektir. Etkinliğimiz sırasında öğretmenine karşı duyulan vefadan, öğretmenin yavrusuna bir dokunuşunun etkilerini gördüğümüz ve duygulandığımız birçok güzel hadiseler yaşadık. Kampanyamıza destek veren ve etkinliğimize katılan başta Sayın Milletvekilimiz Prof.Dr Mehmet Şahin'e ve tüm destekçi ve katılımcılara teşekkür ediyoruz.” Dedi.

MİLLETVEKİLİ ŞAHİN'İN GURUR GÜNÜ

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, memleketi Andırın' da bu yıl 21’incisi düzenlenen 'Kardelenler Kitapla Buluşuyor' etkinliğine katıldı.

Etkinlikte miniklere imzalı kitap hediye eden Prof. Dr. Mehmet Şahin; "Geleceğimizin güvencesi, istikbalimizin teminatı Yavrularımız bizim göz bebeğimiz, onların her zaman yanındayız." dedi.

Etkinlikte duygusal anlarda yaşayan Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, yıllar önce okuduğu ilk kitabı olan “Rüzgar Dev’ i” ilkokul öğretmeni Ali Ekrem Pert' in elinden bu kez bölgenin temsilcisi bir Milletvekili olarak tekrar teslim aldı.

Kendisi için hazırlanan şeref köşesini de ziyaret eden Prof. Dr. Mehmet Şahin, her yaşta ve koşulda okumanın önemine, azim ve kararlılığın değerine vurgu yaparak etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.