Kahramanmaraş’ta özel sektöre korona virüs düzenlemesi

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17 Kasım 2020 Salı 13:21
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İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

KARAR NO : 88

KARAR TARİHİ : 17.11.2020

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 17 Kasım 2020 günü saat 10:00’da Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Koronavirüs (Covid19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda;

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.11.2020 tarih ve 87 sayılı kararının 1. ve 2. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Covid-19 hastalığı sebebiyle PCR pozitif ve temaslı çıkan hastalar ve karantina altında bulunan özel sektör çalışanlarının istirahat raporlarının aile, filyasyon ve hastane hekimleri tarafından elektronik ortamda düzenlenmesine,”

2. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,

3. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

4. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

5. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine,

6. Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına,

7. Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Son Güncelleme: 17.11.2020 15:34
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