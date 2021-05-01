Kahramanmaraş’ta Tam Kapanmada Esnafa Destek, 20 Milyon Tl Ödenecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tam kapanma sürecine yönelik yeni bir çalışmayı daha açıkladı.

Başkan Güngör, birlik ve dayanışma kazanır ifadelerini kullandığı açıklamasında, “Biz Büyükşehir Belediyesi olarak alışverişlerimizi esnaflarımızdan yapmaya gayret gösterdik. Bununla birlikte finansal bir güven oluşturduk. Tam kapanmanın yaşanacağı 17 günlük süre zarfında esnafımıza destek olabilmek ve rahat bir bayram geçirmelerini sağlamak için inşallah ödemeleri erkenden yapıyoruz. Haziran ayına kadar vadesi olan yaklaşık 20 Milyon TL ödememizi gerçekleştireceğiz. Bu günleri birlikte aşacağız. Esnafımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Pandemi Destekleri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde hayata geçirdiği sosyal destek ve çalışmalarla örnek oldu. Tam kapanma sürecinde 30 bin ihtiyaç sahibine pos cihazı olan tüm işyerlerinde geçerli, 250 TL bakiyeli alışveriş kartı dağıtıldı. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yine tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek verileceğini açıklamıştı. Esnafa yönelik yeni bir adım daha atan Başkan Güngör, bayram öncesi tam kapanmada esnafa destek olma amacıyla 20 Milyon TL’lik ödemenin vadesinde önce yapılacağını duyurdu.