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Karadeniz’de bir mayın daha tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine SAS timlerinin intikal ettiğini açıkladı. Bölgede yapılan arama tarama sonucunda söz konusu mayın timler tarafından emniyete alınarak etkisiz hale getirme çalışmaları başlatıldı. Cumartesi günü de İstanbul Boğazı'nda eski tip bir mayın bulunmuş, Boğaz kısa bir süreliğine gemi trafiğine kapatılmıştı.

Karadeniz’de bir mayın daha tespit edildi

Karadeniz’de bir mayın daha tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine SAS timlerinin intikal ettiğini açıkladı. Bölgede yapılan arama tarama sonucunda söz konusu mayın timler tarafından emniyete alınarak etkisiz hale getirme çalışmaları başlatıldı. Cumartesi günü de İstanbul Boğazı'nda eski tip bir mayın bulunmuş, Boğaz kısa bir süreliğine gemi trafiğine kapatılmıştı.

28 Mart 2022 Pazartesi 12:39
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Milli Savunma Bakanlığı, Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini duyurdu. Mayına, SAS timleri tarafından müdahale edilmeye başlandı.

"EMNİYETE ALINDI"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 günü sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine bölgede bulunan Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

ERKEN ÖNLEM ALINMIŞTI

Ayrıca İstanbul Boğazı girişinde bulunan eski tip bir mayının etkisiz hale getirilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında balıkçılık faaliyetlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıklaması Karadeniz'de bulunan Kırklarelili balıkçılar, İğneada'ya dönmüştü.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA DA MAYIN TESPİT EDİLMİŞTİ

Cumartesi günü de İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde sivil bir ticari gemi tarafından fark edilen mayın, ekipleri harekete geçirmişti. Acil olarak bölgeye yönlendirilen Sualtı Savunma Timleri (SAS) kısa süreli çalışmanın ardından mayını emniyete almıştı. Yapılan çalışmanın ardından mayın etkisiz hale getirilirken, kapatılan Boğaz trafiğe de normale dönmüştü. Mayının eski tip olduğu açıklanmıştı.

BAKAN AKAR: UKRAYNA VE RUS MAKAMLARIYLA GÖRÜŞTÜK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da etkisiz hale getirilen mayınla ilgili yaptığı açıklamasında, "İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor." demişti.

RUSYA, UYARMIŞTI

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından, askeri operasyonların başladığı ilk günden itibaren Odessa açıklarına Ukraynalılar tarafından mayınlar döşediğini belirtilmişti. Rusya'nın Soçi Liman Müdürlüğü, Odesa Körfezi açıklarında Ukrayna tarafından döşenen mayınların fırtınada kopup sürüklenmeye başladığını duyurarak Türkiye'yi uyarmıştı. Ancak Ukrayna tarafı bu iddiaları reddederek kendilerinin bırakmadığını söylemişti.

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Karadeniz’de Bir Mayın Daha Tespit Edildi
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