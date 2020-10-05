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Keşmekeş Dünya

Dünya ahiretin tarlasıdir...

Keşmekeş Dünya

Keşmekeş Dünya

Dünya ahiretin tarlasıdir...

05 Ekim 2020 Pazartesi 10:53

Ahiret dünyadan daha değerlidir...

Öyleyse tüm söylemlerimizi ve eylemlerimizi ahiret hayatına göre düzenlemeli değil mi yiz?

Bu dünya,ahiret için hazırlık yapılan bir sınav salonudur...

Dünyaya bağlanıp kalmak, tüm yaşamını dünya hayatına göre planlayarak yaşamak,akıllı bir insanın yapacağı bir iş değildir...

Dünya;değer verildiği zaman insanı alçaltan,aşağılara çeken,adı üstünde adileştiren bir geçici bir hayattır...

Dünya kelimesinin lügat anlamını incelediğimiz zaman;korkunç anlamlarla (aşağı,denaet) yüzleştiğimize şahit oluyoruz...

Bu sebeplerle dünyadaki yaşantımız çok önemlidir...

Dünya yaşamı Altın kıymetindedir...

Dünya hayatı,ya kendi cennetimiz ya da kendi cehennemimiz olmaya adaydır...

Dünya hayatı, bizim için sabahın aydınlığı ve zenginliği olmalıdır...

Tam tersi,dünya hayatı,bizim için gecenin karanlığı olmamalıdır...

Dünyaya değer vermediğimiz zaman,yani dünyanın sevgisini kalbimizden ve yaşamımızdan çıkardığımız zaman,hayatımızın hem ruhsal,hem sosyal,hem psikolojik ve hem de ekonomik anlamda bereketlendiğini müşahade etmekteyiz...

Biz dünyaya yaklaştıkça,dünya bizden uzaklaşmakta,

Biz dünyadan uzaklaştıkça,dünya da bizim ayağımızın altına serilmektedir...

Öyle zenginler görüyoruz ki,cimrilik ve pintiliğinden ruhsal sıkıntılar yaşamakta ve sefalet ve hastalık içerisinde can vermektedir...

Öyle zenginler tanıyoruz ki,dünyanın güzelliklerinden faydalanamadan yaşamakta ve pintilik içerisinde bir hayat sürmektedir...

Öyle cömert zenginlerde tanıyoruz ki,dağıttıkça malı çoğalmakta,paylaştıkça hayatı ve dünyası güzelleşmekte ve bereketlenmektedir...

Dünya kimseye yar olmuyor ve kâr kalmıyor dostlar...

Geliniz,ölmeden önce ölmeye bakalım...

Mal mülk için yaşamanın ve hırsla hareket etmenin bir anlamı yok...

Şu güzelim dünya hayatını ve dahi ahiretimizi heba etmeyelim...

Bakınız rabbimiz Duha süresinde ne güzel buyuruyor;

1. Kuşluk vaktine andolsun.

2. Durgunlaşan geceye andolsun ki,

3. Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.

4. Andolsun senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır.

5. Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın.

6. O seni yetim bulup barındırmadı mı?

7. Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi?

8. Fakir iken seni zengin etmedi mi?

9. Yetime gelince sakın onu üzme,

10. Dileneni de azarlama.

11. Yalnızca Rabbinin nimetini anlat.

Ayetler ışığında, yaşadığımız keşmekeş dünya hayatını,yeniden sorgulamaya ve tefekküre davet ediyorum...

Selam ve dua ile...

Son Güncelleme: 05.10.2020 11:00
Anahtar Kelimeler:
Mehmet AkpınarKeşmekeş Dünya
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