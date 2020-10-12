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Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Geçen hafta yüksek tansiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçiren Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti.

Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Geçen hafta yüksek tansiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçiren Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti.

12 Ekim 2020 Pazartesi 10:44
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Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, hayatını kaybetti. Geçen hafta yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Bulut’un tedavisi sırasında beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

CENAZE NAMAZI BUGÜN KILINACAK

Kilis Belediyesi’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: Kıymetli belediye başkanımız güzel insan avukat Mehmet Abdi Bulut geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı bugün ikindi vakti Kayabaş Camii’nde kılınacaktır. Tüm Kilis halkının başı sağ olsun.

MEHMET ABDİ BULUT KİMDİR?

Mehmet Abdi Bulut 1967’de Kilis'te doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Kilis'te, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Avukatlık stajının ardından askerlik hizmetini Konya Personel Okulu Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanlığında yaptı.

1993 yılından itibaren Kilis'te serbest avukatlık yapan Mehmet Abdi Bulut, AK Parti’den belediye başkan aday gösterildi. 2004-2014 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yaptı. Beş yıl aradan sonra 2019 seçimlerine bir kez daha AK Parti adayı olarak katıldı, oyların yüzde 47’sini alarak üçüncü kez Kilis Belediye Başkanı seçildi. Mehmet Abdi Bulut evli ve üç çocuk babasıydı.

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