Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa Kaldırıyoruz”
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa...
Kahramanmaraş Büyükşehir Depremzede Miniklerin Yanında
Kahramanmaraş Büyükşehir Depremzede Miniklerin Yanında
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde

Kilis ve Gaziantep'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kilis ve Gaziantep'te ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları ürpertirken iki kent de beyaza büründü. Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak vatandaşların "Gök delindi" yorumuna neden oldu.

Kilis ve Gaziantep'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kilis ve Gaziantep'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kilis ve Gaziantep'te ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları ürpertirken iki kent de beyaza büründü. Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak vatandaşların "Gök delindi" yorumuna neden oldu.

18 Mart 2023 Cumartesi 12:11

Kilis'te akşam saatlerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı. Çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı şehirde sağanak yağış zaman zaman ise doluya dönüştü. Yollar dolu yağışı nedeniyle beyaza dönerken, araçlar seyir etmekte zorlandı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, çok sayıda araç yolda kaldı.

"GÖK DELİNDİ"

Çok sayıda kazaya da neden olan ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağışın ürperten görüntüleri cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak, görenlere "Gök delindi" yorumlarına neden oldu.

GAZİANTEP'TE DE DOLU YAĞDI

Gaziantep'te de benzer görüntüler kaydedildi. Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yerini zaman zaman dolu yağışına bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kent beyaza büründü. Dolu ve sağanak nedeniyle çok sayıda araç arıza yaparken, kayganlaşan yollarda trafik kazaları da meydana geldi. Hazırlıksız yakalanan yayalar doludan saçak altlarına sığınarak karken, yağışta ıslanmaktan kurtulamadı. Dolu nedeniyle seyir haindeki ve park halindeki çok sayıda aracın hasar gördüğü öğrenilirken, kimileri ise araçlarının üzerini branda ile örterek dolunun vereceği hasardan korumaya çalıştı.

Anahtar Kelimeler:
Kilis Ve Gaziantepte Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağdı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dört STK’dan seçim açıklaması!
Dört STK’dan seçim açıklaması!
Bekir Kılıç milletvekili aday adaylığını açıkladı!
Bekir Kılıç milletvekili aday adaylığını açıkladı!
Afet bölgesini şimdi de yağmur vurdu! Çadırı sular içinde kalan depremzede kadının isyanı yürek dağladı
Afet bölgesini şimdi de yağmur vurdu! Çadırı sular içinde kalan depremzede kadının isyanı yürek dağladı
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Koç görevden alındı!
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Koç görevden alındı!
Kahramanmaraş Prefabrik Çarşı’da Altyapı Tamamlandı
Kahramanmaraş Prefabrik Çarşı’da Altyapı Tamamlandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber