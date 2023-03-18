Kilis ve Gaziantep'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kilis'te akşam saatlerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı. Çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı şehirde sağanak yağış zaman zaman ise doluya dönüştü. Yollar dolu yağışı nedeniyle beyaza dönerken, araçlar seyir etmekte zorlandı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, çok sayıda araç yolda kaldı.

"GÖK DELİNDİ"

Çok sayıda kazaya da neden olan ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağışın ürperten görüntüleri cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak, görenlere "Gök delindi" yorumlarına neden oldu.

GAZİANTEP'TE DE DOLU YAĞDI

Gaziantep'te de benzer görüntüler kaydedildi. Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yerini zaman zaman dolu yağışına bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kent beyaza büründü. Dolu ve sağanak nedeniyle çok sayıda araç arıza yaparken, kayganlaşan yollarda trafik kazaları da meydana geldi. Hazırlıksız yakalanan yayalar doludan saçak altlarına sığınarak karken, yağışta ıslanmaktan kurtulamadı. Dolu nedeniyle seyir haindeki ve park halindeki çok sayıda aracın hasar gördüğü öğrenilirken, kimileri ise araçlarının üzerini branda ile örterek dolunun vereceği hasardan korumaya çalıştı.