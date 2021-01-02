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Komşuda mutasyonlu korona alarmı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İngiltere'den yurda giriş yapan 15 kişide corona virüs mutasyonu tespit edildiğini açıklamasının ardından, mutasyonun hangi şehirlerde görüldüğü merak edilmeye başlandı. Gelen son dakika haberine göre; mutasyona uğramış virüsün yurtdışından Gaziantep’e gelen 2 kişide ve Balıkesir'deki 1 kişide görüldüğü belirtildi.

Komşuda mutasyonlu korona alarmı

Komşuda mutasyonlu korona alarmı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İngiltere'den yurda giriş yapan 15 kişide corona virüs mutasyonu tespit edildiğini açıklamasının ardından, mutasyonun hangi şehirlerde görüldüğü merak edilmeye başlandı. Gelen son dakika haberine göre; mutasyona uğramış virüsün yurtdışından Gaziantep’e gelen 2 kişide ve Balıkesir'deki 1 kişide görüldüğü belirtildi.

02 Ocak 2021 Cumartesi 10:58
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüs vakalarına ilişkin, "İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir. Bu kişiler tarama başladığından beri izolasyon altındadır" dedi.

BALIKESİR'DE KARANTİNAYA ALINDI

Türkiye'ye İngiltere'den gelen mutasyonlu korona virüs hastası 15 kişiden birinin Balıkesir'in Edremit ilçesinde karantina altına alındığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, İngiltere'den hava yolu ile gelen bir kişide havalimanında yapılan tarama testi sonrasında mutasyona uğramış korona virüs çıktığı bilgisinin alınması üzerine Balıkesir'in Edremit ilçesindeki evinde karantina altına alındı.

Mutasyona uğramış korona virüs taşıyıcısı olduğu tespit edilen kişide semptomların hafif olduğu, evinde karantina altında tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Karantina altına alınan evde yaşayan diğer kişilerin yapılan testlerinin ise negatif çıktı.

Edremit'in Kızılkeçili Mahallesinde havalimanında yapılan test sonucunda mutasyonlu korona virüsü taşıyıcısı olduğu tespit edilen kişi hakkında bilgi veren Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal virüsün tespitinin hem ardından evin karantina altına alındığı, gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin alındığını ifade ederek, "Tüm tedbirleri aldık, bir sıkıntı yok. Evinde. Aile karantinası uyguluyoruz. İngiltere'den gelen bir hasta. Normal çalışma düzenimizde tüm tedbirleri uyguluyoruz" dedi.

GAZİANTEP'TE GÖRÜLDÜ

Mutasyona uğramış virüsün yurtdışından Gaziantep'e gelen 2 kişide görüldüğü ileri sürüldü. Mutasyon uğramış virüs taşıyan kişilerin gözetim altına alındığı ve temaslı olan herkesle alakalı çalışma başlatıldığı kaydedildi. Genetiğinde benzersiz değişiklikler görülen ve ilk kez İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış virüsün Gaziantep'te de görülmesi kentteki sağlık camiasını ve yetkilileri alarma geçirdiği öğrenildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasını etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Mutasyona uğramış virüs ülkemize de geldi. Yurt dışı seyahati olan kişilerin maske, mesafe ve hijyene daha çok dikkat etmesi hayati önem taşıyor. Yurt dışından gelen kişilerden uzak durmak bu süreçte yapılabilecek en etkin korunma yöntemi olur. Tehlike büyük, tedbir basit" ifadelerini kullandı.

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