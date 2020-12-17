Kömürcü Ünal 300 kişiyi böyle dolandırdı! Evini satan da var maaşına el konulan da

Mağdurlardan Cengiz Çapalı, Koçyiğit’ten bin 300 TL karşılığında yazıcı aldığını ancak borcunu ödemesine rağmen kendisine 113 bin TL’lik icra geldiğini söyledi. Çapalı, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda senetlerin üzerinde oynandığı tespit edildi dedi. Koçyiğit’in kendi ağabeyine de aynı yöntemle 800 bin TL’lik icra gönderdiği öğrenildi.

onya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Hacı Kaymak Mahallesinde 1998 yılında kömürcü dükkanı açan Ünal Koçyiğit, bu iş yerini 2011 yılına kadar çalıştırdı. O dönem müşterilerine senet karşılığında kömür satışı yapan Koçyiğit, iddiaya göre senetlerin ödenmediğini ileri sürerek nakdi para verdiğini ileri sürdüğü yaklaşık 3 bin kişinin evine icra gönderdi. İcra belgelerini gören mağdurlar ise savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan Ünal Koçyiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'1 TON KÖMÜR 220 BİN TL'

Ünal Koçyiğit'in arkadaşı olduğunu ve sahte senetlerle evini satmak zorunda kaldığını belirten Ali Ekentok, "Ünal Koçyiğit'i 20 yıldır tanırım. Eski mahallemden komşum ve arkadaşımdı. Babam 2005 yılında bir ton kömür almış. Babama senet vermiş. Babam borcunu ödemiş. Senedi ver dediğinde de senet depoda ya da farklı bir yerde diyerek atlatmış. Babam da daha sonra köye taşındı. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. 2015 yılında babama 220 bin TL'lik icra geldi. Bir ton kömür karşılığında 220 bin TL geldi. Senedin üzerinde nakdi para verilmiştir yazıyor. Ben ondan parada almadım ne de borcum var. Bunun yüzünden evimi satmak zorunda kaldım. Bu adam mahkemede bu kişilere para verdim diyor. Bu adam ne iş yapıyor da bu kadar kişiye para verebiliyor" dedi.

'SENETLERİN ÜZERİNDE OYNANDIĞI TESPİT EDİLDİ'

Ünal Koçyiğit'ten bin 300 TL değerinde bir yazıcı aldığını, borcunu ödemesine rağmen kendisine 113 bin TL'lik icra geldiğini anlatan Cengiz Çapalı, "Ünal Koçyiğit ile aynı iş hanında komşuyduk. İnsanlarla ticari ilişkilerini senet üzerinden yapardı. Bana bir yazıcı sattı. O zamanın parasıyla bin 300 TL'ydi. Karşılığında benden senet aldı. 10 ay sonra öde dedi ve ben de o zaman borcumu ödedim. Yanına bir veya sıfır ekleyerek bunu daha büyük meblağlar haline getirmiş. Yanına bir ve sıfır ekleyip bunu 113 bin haline getirmiş. Borcumu ödememe rağmen bana sahte senetle borç çıkardı. Benimle ilgili 4 senet hazırlamış. Adli Tıp'ta dört senedinde sahte olduğu ortaya çıktı. Senetlerle oynandığı tespit edildi. Her şeyi senetle yapıyordu. Kendi imza atarak senetleri çoğaltıyor" diye konuştu.

'BENİ BIÇAKLAMAYI ÇALIŞTI, BEN ONU BIÇAKLADIM'

Ünal Koçyiğit'in dolandırdığı vatandaşlardan Bayram Alan, "Eşim 2010 yılında bir ton kömür almış. Eşim parayı ödemiş. Senet diğer dükkânda, depoda kalmış diyerek ortadan kaybolmuş. 2013'te eve 5 bin TL'lik icra gelmiş. Ben yurtdışında olduğum için eşim de bunu ödemiş. 2016 yılında yine icra geldi. sözde dolar karşılığında ondan Türk parası almışım. Tüm mahalleyi dolandırmış" ifadelerini kullandı.

'17 YIL SONRA EVİMİZE İCRA GELDİ'

2003 yılında kömür aldıklarını ve borçlarını ödediklerini belirten Mehmet Demir ise şunları kaydetti: "2003 yılında biz bu kişiden kömür aldık. Paramızı ödedik. Aradan 17 yıl geçti iki ay önce evimize 130 bin TL'lik icra senedi geldi. Öğrendik ki bizim gibi birçok insan bu şekilde mağdur edilmiş. Senetleri kendi istediği gibi doldurmuş. Bizler mağduruz. Evimize icra kâğıdı gelinceye kadar ben bunun ismini bile bilmiyordum. Sahte bir evrak düzenlemiş ve bunu işleme koymuş. Bunun yüzünden maaşıma bile el konuldu. Rakamlarla oynadığı ortada" dedi.

Vesile Demir ise, " Eşim asgari ücretle çalışıyor. Öyle bir senedin olduğundan bile haberimiz yok. Eşime 130 bin TL'lik icra geldi. Çocuklarımın, bizim psikolojimiz bozuldu. Derslerine çalışamıyorlar. Bize yardım etsinler. Çok kişinin aile düzeni bozuldu. Ölenler var, boşananlar var. Devlet büyüklerimiz sesimizi duysun" şeklinde konuştu.

Ünal Koçyiğit'in kömür sattığı dönemde nakit para almadığı ve müşterilerle senet karşılığında alışveriş yaptığı da ileri sürüldü. Koçyiğit'in ağabeyine de aynı yöntemle 800 bin TL'lik icra gönderdiği ortaya çıktı. Bazı mağdurların mahkemesinin sürdüğü, Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.