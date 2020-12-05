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Korona anne ve karnındaki bebeğini hayattan koparttı

Kocaeli’nde karnındaki bebeği ile birlikte korona virüse yenik düşen genç kadın memleketi Tokat’ta toprağa verildi.

Korona anne ve karnındaki bebeğini hayattan koparttı

Korona anne ve karnındaki bebeğini hayattan koparttı

Kocaeli’nde karnındaki bebeği ile birlikte korona virüse yenik düşen genç kadın memleketi Tokat’ta toprağa verildi.

05 Aralık 2020 Cumartesi 17:09
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Evinde tedavi gören genç kadın durumu ağırlaşınca Kocaeli Derince Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 6 aylık hamile olan Yavuz, yaklaşık 17 gün hastanede tedavi gördü.

Kocaeli'nde yaşayan evli 1 çocuk annesi Nur Aymak Yavuz (27) bir süre önce korona virüse yakalandı. Evinde tedavi gören genç kadın durumu ağırlaşınca Kocaeli Derince Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

6 aylık hamile olan Yavuz, yaklaşık 17 gün hastanede tedavi gördü. Tedavisi sırasında karnındaki bebeği kaybeden anne yoğun bakıma alındı. Bebeğinden ölümünden 3 gün sonrada genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kadının cenazesi defnedilmek üzere havayolu ile memleketi Tokat'tın Başçiftlik ilçesine getirildi. İlçe merkezinde Yavuz'un cenazesi eşi ve yakınların tarafından toprağa verildi.

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