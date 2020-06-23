Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SAYIN VALİMİZ ÖMER FARUK COŞKUN KAHRAMANMARAŞ VALİSİ OLARAK GÖREVİNE BAŞLADI
SAYIN VALİMİZ ÖMER FARUK COŞKUN...
Büyükşehir’den yeşil alan bakım çalışmaları
Büyükşehir’den yeşil alan bakım çalışmaları
YERLİ VE MİLLİ TOHUMLARIMIZIN ULAŞMADIĞI ÇİFTÇİ KALMASIN”
YERLİ VE MİLLİ TOHUMLARIMIZIN ULAŞMADIĞI...
Yeni normal hayat
Yeni normal hayat
Üniversitemiz Üskim Laboratuvarlarında Besin Öğelerinin (Etiket Bilgisi) Analizleri Gerçekleştiriliyor
Üniversitemiz Üskim Laboratuvarlarında Besin Öğelerinin...

Koronavirüsle evler çiçeklendi

SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Dündar, Kovid-19 salgını sürecinde süs bitkisine ilginin arttığını belirterek, "Hiç çiçek almayan kişiler evlerine çiçek almaya başladı." dedi.

Koronavirüsle evler çiçeklendi

Koronavirüsle evler çiçeklendi

SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Dündar, Kovid-19 salgını sürecinde süs bitkisine ilginin arttığını belirterek, "Hiç çiçek almayan kişiler evlerine çiçek almaya başladı." dedi.

23 Haziran 2020 Salı 12:37

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin başlarında insanların temel gıda ve hijyen ürünlerine yöneldiğini ve süs bitkileri sektörünün süreçten olumsuz etkilendiğini söyledi.

Toplumun salgın sürecini kabullenmesiyle ve baharın gelmesiyle süs bitkilerine tekrar talebin oluşmaya başladığına dikkati çeken Dündar, nisan ayı ortasından itibaren süs bitkilerine anormal bir talep oluştuğunu aktardı.

Böyle bir potansiyelin varlığını ilk defa bu sene gördüklerini aktaran Dündar, şunları kaydetti:

"Bir yıl öncesine göre talep yaklaşık yüzde 50 arttı. Üreticiler pandemi sürecinin başlarında yaşanan sıkıntıdan dolayı fiyatları düşürdüğü için süs bitkilerinde fiyat artışı olmadı. Pandemi sürecinde insanların evinde, bahçesinde ve balkonunda süs bitkisi kullanımı tavan yaptı. Hiç çiçek almayan kişiler evlerine çiçek almaya başladı. Hatta bu artık öyle bir noktaya geldi ki insanlarımız koronavirüsle yaşadığı travmayı çiçeklerle tedavi etmeye yöneldi. Yani evde kalan kişiler bu olumsuz süreci tamamen kendisini çevreye adayarak geçirmeye başladı."

Süs bitkileri ihracatı devam ediyor

Dündar, dünyada salgın sürecinin başlamasıyla süs bitkileri ihracatının çok hızlı gerilediğini, gümrük kapılarının kapanmasıyla da ihracatın iyice durduğunu anımsattı.

İhracat yapılan ülkelerde sokağa çıkma yasağı olduğu dönemde ihracat şansları olmadığını ifade eden Dündar, "Kapılar kapandığında nasıl satış durduysa, sokağa çıkma yasağı kalktıktan ve gümrükler açıldıktan sonra ihracatımız hızla devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.


 

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsEvçiçek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari'de bir asker İran'dan açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu
Hakkari'de bir asker İran'dan açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu
Sözleşmesi Fes Edilen PTT Çalışanından Deprem Yaratacak İddialar
Sözleşmesi Fes Edilen PTT Çalışanından Deprem Yaratacak İddialar
Şehirlerarası otobüs yolculuğunda yeni dönem!
Şehirlerarası otobüs yolculuğunda yeni dönem!
Kuvvetli yağışlar etkisini sürdürecek
Kuvvetli yağışlar etkisini sürdürecek
Selde Kaybolan 4 Kişiden 3’ünün Cesedi Bulundu
Selde Kaybolan 4 Kişiden 3’ünün Cesedi Bulundu

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber