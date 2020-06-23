Koronavirüsle evler çiçeklendi

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin başlarında insanların temel gıda ve hijyen ürünlerine yöneldiğini ve süs bitkileri sektörünün süreçten olumsuz etkilendiğini söyledi.

Toplumun salgın sürecini kabullenmesiyle ve baharın gelmesiyle süs bitkilerine tekrar talebin oluşmaya başladığına dikkati çeken Dündar, nisan ayı ortasından itibaren süs bitkilerine anormal bir talep oluştuğunu aktardı.

Böyle bir potansiyelin varlığını ilk defa bu sene gördüklerini aktaran Dündar, şunları kaydetti:

"Bir yıl öncesine göre talep yaklaşık yüzde 50 arttı. Üreticiler pandemi sürecinin başlarında yaşanan sıkıntıdan dolayı fiyatları düşürdüğü için süs bitkilerinde fiyat artışı olmadı. Pandemi sürecinde insanların evinde, bahçesinde ve balkonunda süs bitkisi kullanımı tavan yaptı. Hiç çiçek almayan kişiler evlerine çiçek almaya başladı. Hatta bu artık öyle bir noktaya geldi ki insanlarımız koronavirüsle yaşadığı travmayı çiçeklerle tedavi etmeye yöneldi. Yani evde kalan kişiler bu olumsuz süreci tamamen kendisini çevreye adayarak geçirmeye başladı."

Süs bitkileri ihracatı devam ediyor

Dündar, dünyada salgın sürecinin başlamasıyla süs bitkileri ihracatının çok hızlı gerilediğini, gümrük kapılarının kapanmasıyla da ihracatın iyice durduğunu anımsattı.

İhracat yapılan ülkelerde sokağa çıkma yasağı olduğu dönemde ihracat şansları olmadığını ifade eden Dündar, "Kapılar kapandığında nasıl satış durduysa, sokağa çıkma yasağı kalktıktan ve gümrükler açıldıktan sonra ihracatımız hızla devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



