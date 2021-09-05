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Koronavirüsle mücadelede yeni dönem! Yarından itibaren başlıyor!

Koronavirüsle mücadelede alınan yeni önlemler yarından itibaren hayata geçiyor. Özel araç hariç uçak, otobüs ve tren gibi toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak şehirler arası seyahatlere ve toplu etkinliklere katılım konusunda yeni dönem başlayacak.

Koronavirüsle mücadelede yeni dönem! Yarından itibaren başlıyor!

Koronavirüsle mücadelede yeni dönem! Yarından itibaren başlıyor!

Koronavirüsle mücadelede alınan yeni önlemler yarından itibaren hayata geçiyor. Özel araç hariç uçak, otobüs ve tren gibi toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak şehirler arası seyahatlere ve toplu etkinliklere katılım konusunda yeni dönem başlayacak.

05 Eylül 2021 Pazar 13:47
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İçişleri Bakanlığı'nın "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelgesi uyarınca, yarından itibaren konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmak ve şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla seyahat için HES kodu üzerinden kişilerin aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

ÜCRET İADESİ YOK
Hastalığı geçirmemiş ve aşı olmamış ya da belirtilen şartlarda PCR testi bulunmayanların etkinliklere katılımına ve şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek. Yüksek Hızlı Tren kontrol noktaları ile trenlerde yapılacak kontrol esnasında gerekli belgeleri ibraz edemeyen yolcular, trenin durduğu ilk istasyonda indirilecek ve kendilerine bilet ücretleri iade edilmeyecek.

Havalimanlarında Sağlık Bakanlığı'nca yapılan PCR testi uygulaması da devam edecek. İsteyen yolcular burada PCR testi yaptırabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da saha kontrollerinin devam edeceğini, yolcu taşıyan otobüslerin sıkı bir şekilde denetleneceğini duyurdu.

278 CAN KAYBI 20 BİN 33 VAKA
Türkiye'de dün 283 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 464 oldu. Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, dün 382 bin 825 doz aşı uygulandı. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,55, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 61,45 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 96 milyon 761 bine yükseldi.

BAKAN KOCA UYARDI
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 20.033. Kovid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 278. İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylül'de, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı!" ifadelerini kullandı.

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Koronavirüsle Mücadelede Yeni Dönem! Yarından Itibaren Başlıyor!
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