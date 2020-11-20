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Koronavirüsten ölen 14 yaşındaki Mehmet Ali ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Adana'da 14 yaşındaki Mehmet Ali Dın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Talihsiz çocukla ilgili önemli bir gerçek ortaya çıktı. Küçük Mehmet Ali'nin daha önceden elektrik çarpması sonucu kalp hastası olduğu öğrenildi.

Koronavirüsten ölen 14 yaşındaki Mehmet Ali ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Koronavirüsten ölen 14 yaşındaki Mehmet Ali ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Adana'da 14 yaşındaki Mehmet Ali Dın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Talihsiz çocukla ilgili önemli bir gerçek ortaya çıktı. Küçük Mehmet Ali'nin daha önceden elektrik çarpması sonucu kalp hastası olduğu öğrenildi.

20 Kasım 2020 Cuma 11:23
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Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'nde 20 yıl önce evlenen orman işçisi Veli ile Gülsüm Dın çiftinin 4 çocuğundan tek erkek evladı olan Mehmet Ali Dın, bir süre önce staj yaptığı iş yerinde rahatsızlandı. Bunun üzerine baba Dın, çocuğunu alarak hastaneye götürdü. Baş ağrısı semptomuyla hastaneye götürülen Mehmet Ali Dın'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine ilaçlarını da alarak eve giden Mehmet Ali, babasının engelli kızları Zeynep (19), Fadime (16) ile Merve'yi (12) riskten korumak için ona ayırdığı odada karantinaya girdi. İzolasyon sürecinin 5'inci gününde fenalaşan Mehmet Ali, dün götürüldüğü hastanede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Dün toprağa verilen Mehmet Ali'nin, küçük yaşlarda elektrik çarpması nedeniyle kalp hastası olduğu ortaya çıktı.

"MEHMET ALİ'Yİ KARANTİNAYA ALDIK"

Talihsiz çocuğun orman işçisi babası Veli Dın, engelli 3 kızının olduğunu, engelli olmayan tek çocuğunun ise küçük yaşta koronavirüs yüzünden öldüğünü belirterek, "Mehmet Ali, 10 gün önce rahatsızlanınca staj yaptığı iş yerine göndermedim. Sonrasında durumunun iyi olduğunu söyleyip, çalışmaya gitti. Çarşamba günü beni arayıp başı ağrıdığını ve rahatsız olduğunu söyledi. Mehmet Ali'yi iş yerinden alıp, hastaneye gittim. Yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Ben de engelli 3 kızımı tehlikeye atmamak için bir oda ayırdım. Mehmet Ali'yi o odada karantinaya aldık" dedi.

'BABA BENİ KURTAR, ÖLÜYORUM DEDİ'

Mehmet Ali'nin küçük yaşlarda prize madde soktuğu sırada elektrik çarpması sonucu kalp ritminin bozulduğunu ve tedavi gördüğünü kaydeden baba Dın, "Çarşamba günü bir anda fenalaşınca yeniden hastaneye gittik. Oğlum, 'Baba beni kurtar. Ölüyorum' dedi. Evraklarını düzenlemek için dışarı çıktım. Döndüğümde kalp masajı yapıyorlardı. Kurtarılamadı. Sağlıklı olan tek çocuğum Mehmet Ali idi. Annesine o bakıyordu. Kardeşlerine de o bakacaktı. Hayali çiftçilik yapmaktı. Benim ya da eşimin başına bir şey gelirse engelli kızlarıma kim bakacak. Mahvoldum, bittim. O benim canım, ciğerimdi" diye konuştu.

'SELVİ BOYLUM, YARDIMCIM GİTTİ'

Acılı anne Gülsüm Dın ise evlat acısının zor olduğunu ve vatandaşların kurallara uymasını istediğini belirterek, "Engelli 3 kızıma Mehmet Ali bakıyordu. Karantinadayken yemeklerini veriyordum. Selvi boylum, yardımcım gitti. Artık bakanım yok, yalnız kaldım. Ben yandım, Allah kimseyi yakmasın. Erkek tüp bebek için yetkililerden yardım istiyorum. Ben bu evlat acısını unutamam" ifadelerini kullandı.
Mehmet Ali'nin babaannesi Zeynep Dın (82) ise "Yandım, tüttüm. Arkasından gideceğim" diyerek gözyaşı döktü.

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