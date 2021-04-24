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Kripto tosuncuk 2 milyar doları nasıl çaldı?

Yaklaşık 400 bin kişinin mağdur olduğu Thodex vurgununda sular durulmuyor. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlatırken, 2 milyar dolarla kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer'in babası 'oğlunun böyle bir şey yaptığını düşünmediğini' söyledi. Uzmanlar, 2 milyar dolarla nasıl kaçtığını değerlendirmeye başladı. Tahminlere göre; kullanıcılar kripto para almak için fiziki para yatırınca, paranın akıbetini şirketin inisiyatifine bırakmış oluyor.

Kripto tosuncuk 2 milyar doları nasıl çaldı?

Kripto tosuncuk 2 milyar doları nasıl çaldı?

Yaklaşık 400 bin kişinin mağdur olduğu Thodex vurgununda sular durulmuyor. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlatırken, 2 milyar dolarla kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer'in babası 'oğlunun böyle bir şey yaptığını düşünmediğini' söyledi. Uzmanlar, 2 milyar dolarla nasıl kaçtığını değerlendirmeye başladı. Tahminlere göre; kullanıcılar kripto para almak için fiziki para yatırınca, paranın akıbetini şirketin inisiyatifine bırakmış oluyor.

24 Nisan 2021 Cumartesi 10:48
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Yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ederek 2 milyar dolarla Arnavutluk'a kaçtığı iddia edilen Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kaçışının ardındaki sır perdesi aralanıyor.

SESİ ÜZGÜN GELİYORDU

Hürriyet'in haberine göre, operasyon yapılmadan bir gün önce yapılan açıklamada Güven Özer, kardeşi için "Bizi de vurup gitti" dedi. Bu kırılma noktası oldu. Polis ekiplerinin operasyona başladığı saatlerde aradığımız Güven Özer, üzgün bir sesle "Konuşmak istemiyorum" diyerek telefonu kapattı. Telefonuna bir daha da ulaşılamadı.

2 YIL ÖNCE KİRALAMIŞLAR

Polis ekipleri Güven Özer ve ailesinin yaşadığı Kurtköy'deki adresleri bastı. Ancak adreslerde kimse bulunamadı. Güven Özer'in, Kurtköy'deki Beyazavler Sitesi'nde bulunan evi 2 yıl önce kiraladığını anlatan site bekçisi Ali Nakay, "En son geçtiğimiz salı günü gördüm. Akşam saatinde siyah takım elbiseli bir kişi geldi. Bahçede bir süre konuştuktan sonra birlikte ayrıldılar. Ondan sonra görmedim. Eşi ve iki çocuğunu alıp buradan ayrılmış. Sabah erken saatte gelen polis ekipleri de evde kimseyi bulamadı" dedi.

"BÖYLE BİR ŞEYE HİÇ İHTİMAL VERMİYORUM"

Faruk Fatih Özer'in hakkında yakalama kararı olan babası Zülküf Özer, oğlunun dolandırıcılık yaptığına inanmadığını, tanıyan kimsenin de ihtimal vermediğini söyledi.

Baba Özer şunları anlattı:

"Olan biteni televizyonlardan öğrendim. Kendisiyle görüşemedim. Beni aramadı. Ben böyle bir şeye hiç ihtimal vermiyorum, tanıyanlar da vermiyor. Pazar günü iftar için geldi, birlikte iftar yaptık. Biraz durgundu. Ufak tefek sorunları olduğunu söyledi. 'Dua edin' dedi. 'Bir tane ortak bulabilirim' dedi. Oğlum bizimle yaşıyordu. Bize gideceğini falan söylemedi. Eşyasını da toplamadı. Pandemi süresinde evde yaşlılarımız olduğu için eve pek gelmezdi. Maslak'taki evde kalıyordu."

"SİZİ MAĞDUR ETMEYECEĞİM"

Faruk Fatih Özer yurt dışına çıktıktan sonra ise whatsapp grubundan şirket çalışanlarıyla sabaha kadar yazışmayı sürdürdü. Özer'in mesajlarında "Korkmayın, panik yapmayın, her şey normale dönecek. Sizi mağdur etmeyeceğim" dediği öğrenildi. Mesajlar daha sonra kesildi.

UZMANLARIN TAHMİNLERİ VAR

Yaklaşık 2 milyar dolarla kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer'in, yatırımcıların paralarını nasıl aldığı ise henüz netleşmiş değil. Ancak oluşturulan sisteme bakıldığında uzmanlar konu ile ilgili bazı tahminlerde bulunuyor.

FİZİKİ PARA YATIRILIYOR

Buna göre yatırımcıların aldığı kripto paralar aracı kuruluşun veri merkezinde saklanıyor. Thodex de kripto paralara yatırım yapmak isteyenler hizmet veren bir aracı kuruluş konumunda. Burada da yatırımcılar kripto para almak için Thodex'e fiziki para yatırıyor. Yatırılan paralar aracı kurumun banka hesabında toplanıyor. İşte bu nokta bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Uzmanlara göre bu hesaplara yatırılan fiziki ya da kripto paralar şirket inisiyatifine bırakılmış oluyor. Özer'in de bu boşluktan faydalanarak yatırımcıların paralarını kendi hesabına aktardığı ve aldığı paralarla yurt dışına kaçmış olabileceği iddia ediliyor.

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Kripto Tosuncuk 2 Milyar Doları Nasıl çaldı?
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