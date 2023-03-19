Küçük evlere akın başladı! Depremler sonrası talep patladı...

İstanbul’un çeperlerinden Çanakkale’ye, Muğla’dan Kırklareli’ne kadar Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde tiny köyler oluşmaya başladı. Bununla birlikte Nef Arsa ile başlayan altyapısı hazır arsa parseli satışları da tavan yapmış durumda.

Özellikle İstanbul’da yaşayanların evlerine deprem testi yaptırıp binalarının çürük olduğunu öğrenenlerden büyük bir kısmı Göktürk, Kilyos, Şile, Çekmeköy gibi bölgelerde arsa satın alıp ya da kiralayıp tiny house yaptırıyor. Kimileri de depreme dayanıksız evlerini bırakıp karavan parklarına yerleşiyor ve işlerine buralardan gidip geliyor. Talebin bu denli yükselmesinde yeni yapı stokunun talebin altında kalması ve konut fiyatlarının alım gücünün çok üzerinde yükselmesi etkili oluyor.

Öyle ki bir ailenin İstanbul’da sağlam 2±1 ev almasının maliyeti ortalama 4 milyon TL’den başlarken bir tiny house, karavan, prefabrik ev, bungalovun maliyetleri niteliğine göre asgari 300 bin ila 1,5 milyon TL’ler seviyesinde.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu ve 6 milyon çürük yapı stokumuzun bulunduğu gerçeğinin hatırlanması insanları çürük yapılardan kurtulma konusunda harekete geçirdi.

Ancak dönüşüme muhtaç konutlarda yaşayanların dönüşüm sürecinde taşınacakları deprem güvenlikli konutların azlığı, kira ve satış fiyatlarının çok yüksek olması insanları alternatif arayışlarına yönlendiriyor.

Kahramanmaraş depremleri sonrasında 11 ilde yaşanan deprem felaketinin körüklediği deprem korkusuyla çözüm arayışları tiny house, karavan, prefabrik ev, bungalovlar ile bunların yerleştirileceği arsa ve arazilere yönelik talebi patlattı.

Bu ürünlerin pazarına yönelik istatistik bilgi bulunmamasına karşın yarattıkları toplam pazarın ülkemizde 1 milyar dolarları aştığı tahmin ediliyor.