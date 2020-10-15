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Liyakatsiz Rektör Atamaları ve Kişiye Özel İş İlanları Öztunç’un Radarında

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesiyle, üniversitelere yapılan liyakatsiz rektör atamaları ve akademik kadro için işe alımlarda uygulanan “Kişiye özel” ilanları gündeme getirdi.

Liyakatsiz Rektör Atamaları ve Kişiye Özel İş İlanları Öztunç’un Radarında

Liyakatsiz Rektör Atamaları ve Kişiye Özel İş İlanları Öztunç’un Radarında

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesiyle, üniversitelere yapılan liyakatsiz rektör atamaları ve akademik kadro için işe alımlarda uygulanan “Kişiye özel” ilanları gündeme getirdi.

15 Ekim 2020 Perşembe 13:19
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AKP iktidarında üniversitelere yapılan rektör atamaları her dönem tartışma konusu olurken, özellikle yeni cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber son yıllarda yapılan atamalar ile birlikte artan liyakat tartışmaları da ayyuka çıktı.

Akademik yeterlilikten uzak ve hükümete olan yakınlığı ile bilinen isimlerin üniversitelerin başına atandığı iddiaları sık sık belgeleriyle basında haber oladursun, rektörlükçe açılan işe alım ilanlarında da “Kişiye özel” yahut “Akraba kayırmacılığı”nın ön plana çıkması oldukça dikkat çekiyor.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yazılı olarak cevaplandırması istemiyle verdiği önergesinde kamuoyunun merak ettiği sorulara yanıt aradı.

Öztunç’un önergesi aynen şu şekilde;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Ali ÖZTUNÇ

Kahramanmaraş Milletvekili

Cumhurbaşkanlığı sisteminin yürürlüğe girmesinden itibaren bu güne kadar kaç üniversiteye rektör atanmıştır? Bu dönemde atanan rektörlerden kaçı görevden alınmıştır? Bu rektörler hangi üniversitelerin rektörleridir?

Görevden alınan rektörlerin kaçı YÖK tarafından, kaçı Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınmıştır? Hangi rektör, hangi sebeple görevden alınmıştır?

Bu görevden almalar liyakatsiz atamaların bir sonucu mudur?

Üniversitelerin akademik kadro talebiyle verdiği “Kişiye özel” ilanlardan dolayı açılan soruşturma sayısı kaçtır?

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