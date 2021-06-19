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Mahir Ünal'dan müsilaj açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Marmara Denizi'nde oluşan müsilajı temizlemek için son dönemde ciddi bir mücadele verildiğini bildirdi.

Mahir Ünal'dan müsilaj açıklaması

Mahir Ünal'dan müsilaj açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Marmara Denizi'nde oluşan müsilajı temizlemek için son dönemde ciddi bir mücadele verildiğini bildirdi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 17:07
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Ünal, Elbistan ilçesinde yapımı devam eden atık su arıtma tesisindeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 180 milyon liralık yatırımla Elbistan'da ileri biyolojik su arıtma tesisinin ikincisinin bugün itibarıyla yüzde 40 oranında tamamlandığını söyledi.

Su kaynakları kirlendiğinde bundan tüm dünyanın etkilendiğini ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz çevre ve su kaynaklarının korunması, atık suyun temizlenmesi anlamında ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri son dönemde Türkiye'nin çokça gündeminde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca özellikle Marmara Denizi'nde oluşan müsilajı temizlemek için son dönemde ciddi bir mücadele veriliyor. Aslında bu mücadelenin kaynağı neydi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandıktan kısa bir süre sonra CHP'nin yaptığı ilk icraat neydi? İleri biyolojik su arıtma tesisi temel atmama töreniydi. Oysa bu o kadar kritik bir konu ki... Bakın biz Kahramanmaraş'ta ikincisini tamamlıyoruz. Yani bir tanesini tamamladık şu anda 180 milyon yatırımla Elbistan'da ileri biyolojik su arıtma tesisinin ikincisini yapıyoruz. Peki İleri biyolojik su arıtma tesisleri hem ülkemiz hem dünya için neden önemli? Çünkü dünya hepimizin. Su kaynakları kirlendiğinde, su kaynakları temizlenmediğinde bu, bütün dünyayı etkiliyor."

Kahramanmaraş'ta bu anlamda önemli çalışmaların hayata geçirildiğini belirten Ünal, gelecek nesil için çevre ve doğanın korunması gerektiğini, bu konuda da herkese görev düştüğünü sözlerine ekledi.

Ziyaret sırasında sağlık çalışanlarına çiçek hediye eden Türk Sağlık Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer ise, “Kahraman sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin sağlık personeli tüm vatandaşlarımızın hizmetinde. Pandemide filyasyon ekibi olarak sahada olan sağlık personeli aşı için mücadele ediyor. Kahramanmaraş’ın değişik bölgelerinde sağlık müdürlüğü tarafından oluşturulan lokasyonlarda arkadaşlarımız aşılama yapıyor. Bizde Türk Sağlık Sen olarak onların yalınız olmadığını onlara destek olmak amacıyla Ülkü Ocakları Başkanımız Dursun Nar ile birlikte ziyaret ettik. Sağlık çalışanları özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor. Sağlık çalışanları bakanlığın yanlarında olmalarını istiyor. Diğer personeller esnek çalışırken, sağlık personelleri bu durumdan şikayetçi. Bunların düzeltilmesi ve özlük haklarının iyileştirme noktasında sağlık bakanlığından destek beklemekteler” diye konuştu.

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Mahir Ünaldan Müsilaj Açıklaması
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