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Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

03 Nisan 2024 Çarşamba 11:25

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.48'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı, yerin yaklaşık 13,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem Kahramanmaraş ve çevre illerden de hissedildi.

Depremin ardından bazı vatandaşların ev ve iş yerlerinden açık alanlara çıktıkları görüldü.

"An itibari ile olumsuz bir durum yok"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Malatya Doğanşehir’de 4,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, deprem nedeniyle kent halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şu ana kadar 112 Komuta Merkezine herhangi bir olumsuz ihbarı alınmadığını belirten Yazıcı, "Şu an için herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor" diye konuştu.

"Saha tarama çalışmaları devam ediyor"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde saat 10.48’de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

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Malatyada Korkutan Deprem!
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