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Malatya’da çifte deprem paniği!

Malatya'da Önce 5.2 Daha Sonra da 4.7 Büyüklüğünde Depremler Oldu.

Malatya’da çifte deprem paniği!

Malatya’da çifte deprem paniği!

Malatya'da Önce 5.2 Daha Sonra da 4.7 Büyüklüğünde Depremler Oldu.

23 Kasım 2023 Perşembe 18:22

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 17:46'da Malatya Battalgazi'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bu depremden 3 dakika sonra aynı yerde 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, saat 17.46'da 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Bu depremden sadece 3 dakika sonra yine Malatya Battalgazi’de bir deprem daha meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4.7 büyüklüğündeki deprem 17.49’da gerçekleşti…

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Malatya’da çifte Deprem Paniği!
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