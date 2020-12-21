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"Maraş olayları"nın 42. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi

"Maraş olayları"nın 42'nci yılı dolayısıyla olaylarda hayatını kaybedenler anısına Kahramanmaraş'ta anma etkinliği düzenlendi.

"Maraş olayları"nın 42. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi

"Maraş olayları"nın 42. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi

"Maraş olayları"nın 42'nci yılı dolayısıyla olaylarda hayatını kaybedenler anısına Kahramanmaraş'ta anma etkinliği düzenlendi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 20:29
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Etkinlik öncesinde güvenlik güçleri Gaziantep-Kahramanmaraş, Adana-Kahramanmaraş kara yolunda ve Narlı otoban gişeleri çıkışında kontrol noktası oluşturdu. Şehir dışından gelenler, kontrollerin ardından merkez Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'ndeki cemevinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlikte hayatını kaybedenler için karanfil bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu.

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmail Kurt, yaptığı konuşmada, Alevilerin Kerbela'dan bu yana çok acılar çektiğini söyledi.

"Maraş'a bir anıt yapılmalı. Bir tarafta o gün yaşananlar yazılmalı diğer tarafta bütün halkların kardeşçe nasıl yaşayacağı belirtilmeli." diyen Kurt, bu coğrafyada yaşayan bütün halkların birbirine sıkı şekilde sarılmasını, birbirinin hakkını korumasını istediklerini dile getirdi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da anma etkinliklerini daha geniş kitlelerin katılımıyla yapmayı istediklerini söyledi.

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç da olayların yeniden araştırılması gerektiğini ifade etti.

Erenler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Müslüm İbili, yaşananları unutmadıklarını söyledi.

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