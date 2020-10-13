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Maske takmayanlara yeni yaptırım! 3 gün sokağa çıkmak yasak...

Dünyayı kasıp kavuran ölümcül salgın koronavirüs ile ilgili son dakika karar alındı. Bazı illerde yaşanan dalgalanmanın ardından çeşitli önlemler alınmaya başlandı. Salgının ilk dönemlerinde getirilen yasaklar yerini kısıtlamalara bırakmıştı. Ancak yeni hasta sayısındaki ciddi artışın ardından Sakarya'da maske takmayanlarla ilgili yeni bir karar alındı.

Maske takmayanlara yeni yaptırım! 3 gün sokağa çıkmak yasak...

Maske takmayanlara yeni yaptırım! 3 gün sokağa çıkmak yasak...

Dünyayı kasıp kavuran ölümcül salgın koronavirüs ile ilgili son dakika karar alındı. Bazı illerde yaşanan dalgalanmanın ardından çeşitli önlemler alınmaya başlandı. Salgının ilk dönemlerinde getirilen yasaklar yerini kısıtlamalara bırakmıştı. Ancak yeni hasta sayısındaki ciddi artışın ardından Sakarya'da maske takmayanlarla ilgili yeni bir karar alındı.

13 Ekim 2020 Salı 15:04
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Türkiye Günlük corona virüs Tablosu, dün "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, maske takmayanlara ilk ihlalde 392, ikinci ihlalde 900 lira para cezası kesilmesi ve 3 gün karantina yurdunda izole edilmesi kararı alındı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu başkanlığında toplandığı ve gelinen aşamada izolasyon konusunda vatandaşların yeterince duyarlı olmadığının görüldüğünden bazı kararlar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, daha önce alınan maske takmayan vatandaşlara ilk ihlalde uyarı yapılması ve tekerrürü halinde 3 gün karantinada kalacakları ve en az 3 kitap okuma yaptırımı uygulanacağının kararının değiştirildiği belirtilerek, "Denetimlerde maske takmayan vatandaşlarımıza ilk ihlalde Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre 392 lira, ikinci ihlalde Umumi Hıfzıssıhha Kanuna göre 900 lira para cezası uygulanması ve üç gün karantina yurdunda izole edilmesine' şeklinde değiştirilmiştir." Denildi

Sağlık kuruluşunda veya evinde Kovid-19 için numune veren vatandaşlara sağlık personeline sonucu çıkana kadar kendilerini izole edileceklerine dair taahhütname imzalatılacağı aktarılan açıklamada, buna rağmen izolasyona uymayanlara da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 900 lira para cezası uygulanacağı kararının alındığı vurgulandı.

Açıklamada, kurulda, yeni eğitim öğretim döneminde ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin (tıp fakültesi 6. sınıf öğrencileri hariç) devam eden salgın sebebiyle sağlık tesislerinde beceri eğitimi, staj, klinik uygulama adı altındaki tüm iş yeri uygulamalarının yaptırılmamasına karar verildiği aktarıldı.

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