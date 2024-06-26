Memur maaş zammında geri sayım: Hangi memur ne kadar zam alacak?

İşte meslek meslek yeni rakamlar..
Heyecan dorukta! Milyonlarca memur ve emeklinin sabırsızlıkla beklediği zam oranları, 3 Temmuz'da Haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Peki, zam oranı ne kadar olacak ve yeni maaşlar ne kadar artacak?
Memurlar ve emekliler, 3 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Haziran ayı enflasyon rakamlarını merakla bekliyor. Bu rakamlar, memur maaş zam oranı ve emekli maaş zam oranı için belirleyici olacak.
Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden gelen verilere göre, haziran ayı için enflasyon tahmini yüzde 2,52 olarak belirlendi. Anket katılımcıları, bu tahmine dayalı olarak 6 aylık enflasyon oranının ise yüzde 25,81'e yükseleceğini öngörüyor. Bu da son 6 aylık dönemdeki enflasyona göre yüzde 6,40'lık bir artış anlamına geliyor.
NTV'de yer alan habere göre böylece memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak.
İŞTE YENİ ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
Derece: 9/1
Unvan: Memur (üniversite mezunu)
2024 Ocak-Haziran maaşı: 34.235 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 41.202 TL
Derece: 1/4
Unvan: Şube müdürü (üniversite mezunu)
2024 Ocak-Haziran maaşı: 49.467 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 59.533 TL
Derece: 1/4
Unvan: Uzman öğretmen
2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.085 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 53.056 TL
Derece: 1/4
Unvan: Öğretmen
2024 Ocak-Haziran maaşı: 39.781 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 47876 TL
Derece: 3/1
Unvan: Başkomiser
2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.920 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 58.875 TL
Derece: 8/1
Unvan: Polis memuru
2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.292 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 53.305 TL
Derece: 1/4
Unvan: Uzman doktor
2024 Ocak-Haziran maaşı: 82.026 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 98.718 TL
Derece: 5/1
Unvan: Hemşire (üniversite mezunu)
2024 Ocak-Haziran maaşı: 40.179 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 48.355 TL
Derece: 1/4
Unvan: Mühendis
2024 Ocak-Haziran maaşı: 50.869 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 61.221 TL
Derece: 11/1
Unvan: Teknisyen
2024 Ocak-Haziran maaşı: 35.490 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 42.712 TL
Derece: 1/4
Unvan: Profesör
2024 Ocak-Haziran maaşı: 72.422 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 87.160 TL
Derece: 7/1
Unvan: Araştırma görevlisi
2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.003 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 57.772 TL
Derece: 1/4
Unvan: Vaiz
2024 Ocak-Haziran maaşı: 41.582 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 50.044 TL
Derece: 1/4
Unvan: Avukat
2024 Ocak-Haziran maaşı: 47823 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 57.555 TL