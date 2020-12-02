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Memur olmak isteyenler dikkat! Binlerce memur alımı ilanı açıldı

Memur olmak isteyenlere güzel haber geldi. Devlet Personel Başkanlığı memur alım ilanlarını her geçen gün yeniliyor.

Memur olmak isteyenler dikkat! Binlerce memur alımı ilanı açıldı

Memur olmak isteyenler dikkat! Binlerce memur alımı ilanı açıldı

Memur olmak isteyenlere güzel haber geldi. Devlet Personel Başkanlığı memur alım ilanlarını her geçen gün yeniliyor.

02 Aralık 2020 Çarşamba 12:30
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Devletin tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan memur kadrolarına şartlara uyan kişiler yerleştiriliyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe giriyor. İşte personel aranan kadrolar.

Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı kadro açmayı sürdürüyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe giriyor. İtfaiyeciden uzman yardımcısına, zabıtadan avukata birçok alanda devlet personel alıyor.

İşte Hürriyet'in haberine göre personel aranan kadrolar

Ankara Mamak Belediye Başkanlığı

60 zabıta memuru

Antalya Gündoğmuş Belediyesi

2 inşaat mühendisi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

4 memur alımı

Nevşehir Belediye Başkanlığı

19 memur alımı

Sivas Hafik Belediye Başkanlığı

2 itfaiye eri

İzmir Kalkınma Ajansı

6 memur alımı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

6 memur alımı

Gelir İdaresi Başkanlığı

50 avukat alımı

İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığı

4 müfettiş yardımcısı

Kırıkkale Çelebi Belediye Başkanlığı

1 memur alımı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

400 idare memuru öğrencisi

Sakarya Geyve Belediyesi

8 zabıta memuru

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

1 halkla ilişkiler destek personeli

Çorum Belediyesi

Zabıta ve itfaiye eri 36 kişi

Karacadağ Kalkınma Ajansı

7 memur alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

10 uzman yardımcısı

Konya Büyükşehir Belediyesi

2 memur alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

250 itfaiye eri

Tapu Kadastro

5 uzman yardımcısı

Dicle Kalkınma Ajansı

9 memur alımı

Malatya Pötürge Belediye Başkanlığı

2 memur alımı

İstanbul Kalkınma Ajansı

15 memur alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

42 personel alımı

İstanbul Beyoğlu Belediyesi

80 memur alımı

Türkiye İstatistik Kurumu

40 memur alımı

Ticaret Bakanlığı

60 memur alımı

Sağlık Bakanlığı

12 bin sözleşmeli personel

Son Güncelleme: 02.12.2020 13:12
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