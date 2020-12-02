Memur olmak isteyenler dikkat! Binlerce memur alımı ilanı açıldı

Devletin tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan memur kadrolarına şartlara uyan kişiler yerleştiriliyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe giriyor. İşte personel aranan kadrolar.
Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı kadro açmayı sürdürüyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe giriyor. İtfaiyeciden uzman yardımcısına, zabıtadan avukata birçok alanda devlet personel alıyor.
İşte Hürriyet'in haberine göre personel aranan kadrolar
Ankara Mamak Belediye Başkanlığı
60 zabıta memuru
Antalya Gündoğmuş Belediyesi
2 inşaat mühendisi
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
4 memur alımı
Nevşehir Belediye Başkanlığı
19 memur alımı
Sivas Hafik Belediye Başkanlığı
2 itfaiye eri
İzmir Kalkınma Ajansı
6 memur alımı
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
6 memur alımı
Gelir İdaresi Başkanlığı
50 avukat alımı
İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığı
4 müfettiş yardımcısı
Kırıkkale Çelebi Belediye Başkanlığı
1 memur alımı
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
400 idare memuru öğrencisi
Sakarya Geyve Belediyesi
8 zabıta memuru
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
1 halkla ilişkiler destek personeli
Çorum Belediyesi
Zabıta ve itfaiye eri 36 kişi
Karacadağ Kalkınma Ajansı
7 memur alımı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
10 uzman yardımcısı
Konya Büyükşehir Belediyesi
2 memur alımı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
250 itfaiye eri
Tapu Kadastro
5 uzman yardımcısı
Dicle Kalkınma Ajansı
9 memur alımı
Malatya Pötürge Belediye Başkanlığı
2 memur alımı
İstanbul Kalkınma Ajansı
15 memur alımı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
42 personel alımı
İstanbul Beyoğlu Belediyesi
80 memur alımı
Türkiye İstatistik Kurumu
40 memur alımı
Ticaret Bakanlığı
60 memur alımı
Sağlık Bakanlığı
12 bin sözleşmeli personel