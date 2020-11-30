Mersin'de geniş katılımlı etkinlikler yasaklandı

Valiliğin yazılı açıklamasında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Daha önceden 1 Aralık 2020'ye kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin genel kurul toplantıları (barolar ile meslek odaları da dahil) 1 Mart 2021'e kadar ertelenmesi gerektiği değerlendirilmiş ve kararlaştırılmıştır."