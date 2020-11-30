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Mersin'de geniş katılımlı etkinlikler yasaklandı

Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geniş katılımlı etkinlikler mart ayına kadar ertelendi.

Mersin'de geniş katılımlı etkinlikler yasaklandı

Mersin'de geniş katılımlı etkinlikler yasaklandı

Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geniş katılımlı etkinlikler mart ayına kadar ertelendi.

30 Kasım 2020 Pazartesi 09:50
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Valiliğin yazılı açıklamasında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Daha önceden 1 Aralık 2020'ye kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin genel kurul toplantıları (barolar ile meslek odaları da dahil) 1 Mart 2021'e kadar ertelenmesi gerektiği değerlendirilmiş ve kararlaştırılmıştır."

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