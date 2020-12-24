Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi’nden Kurtuluş mesajı
SANKO Üniversitesi’nden Kurtuluş mesajı
Kahramanmaraş genelinde İşaretleme Çalışması
Kahramanmaraş genelinde İşaretleme Çalışması
Kahramanmaraş Örnek Şehir oldu
Kahramanmaraş Örnek Şehir oldu
Çağlayancerit Eski Belediye Başkanına Deva Partisi İlçe Başkanlığı Görevi Verildi
Çağlayancerit Eski Belediye Başkanına Deva...
KSÜ ile Afşin Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü
KSÜ ile Afşin Milli Eğitim...

Mersin'de otel ve konaklama tesislerinde eğlence programları yasaklandı

Mersin'de, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yılbaşında getirilecek 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında otel ve konaklama tesislerinde kutlama programı ve eğlence düzenlenmesi yasaklandı.

Mersin'de otel ve konaklama tesislerinde eğlence programları yasaklandı

Mersin'de otel ve konaklama tesislerinde eğlence programları yasaklandı

Mersin'de, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yılbaşında getirilecek 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında otel ve konaklama tesislerinde kutlama programı ve eğlence düzenlenmesi yasaklandı.

24 Aralık 2020 Perşembe 10:06
banner459

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantıda, 31 Aralık-4 Ocak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni önlemler alındığı bildirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde, faaliyetleri sürecek olan otel ve konaklama tesislerine yönelik ek kararların alındığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller veya konaklama tesislerinde, sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence ve balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Bu doğrultuda oteller ve konaklama tesislerince, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama ve eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunulmayacaktır."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrikli scootera yaş sınırı geldi
Elektrikli scootera yaş sınırı geldi
Biontech ceo'su Prof. Dr. Şahin'in ismi Hatay'da doğduğu mahallede bir sokağa verilecek
Biontech ceo'su Prof. Dr. Şahin'in ismi Hatay'da doğduğu mahallede bir sokağa verilecek
Erdoğan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" Sorusuna bakın ne yanıt verdi
Erdoğan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" Sorusuna bakın ne yanıt verdi
Yeni doğan bebeğini böyle çöpe attı!
Yeni doğan bebeğini böyle çöpe attı!
Meteorolojiden o illere son dakika kar yağışı uyarısı!
Meteorolojiden o illere son dakika kar yağışı uyarısı!

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber