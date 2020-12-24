Mersin'de otel ve konaklama tesislerinde eğlence programları yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantıda, 31 Aralık-4 Ocak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni önlemler alındığı bildirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde, faaliyetleri sürecek olan otel ve konaklama tesislerine yönelik ek kararların alındığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller veya konaklama tesislerinde, sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence ve balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Bu doğrultuda oteller ve konaklama tesislerince, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama ve eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunulmayacaktır."