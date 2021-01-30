Meteoroloji'den hava durumu uyarıları peş peşe geldi!

Yağışların İzmir, Aydın, Çanakkale ile Edremit Körfezi çevresi gibi ülkenin büyük bir bölümünde etkili olacağı bildirilirken öte yandan kar yağışının etkili olması beklenen Ankara, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi birçok ilde kar kalınlığının 25 cm'e kadar ulaşabileceği bildirildi.

KAR KALINLIĞI 25 CM OLACAK!

MGM tahminlerinde bugün İstanbul hava durumu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olarak duyuruldu. Marmara bölgesinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ise vatandaşları uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü "Çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" İfadelerini kullandı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Artvin çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz kıyıları, Çanakkale, Gaziantep, Kilis ve Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Ankara'nın kuzeyi (Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Kahramankazan), Bolu'nun güneydoğusu (Seben, Kıbrısçık, Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa ve Bolu il merkezi) ile Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İzmir, Aydın, Çanakkale ile Edremit Körfezi çevresi (Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, İvrindi, Edremit, Havran), Manisa'nın batısı (Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı, Turgutlu, Soma, Akhisar) ve Edirne'nin güneyinde (İpsala, Enez, Keşan) Antalya'nın batısı ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya'nın doğusu (Manavgat, Akseki, İbradı, Alanya, Gündoğmuş, Gazipaşa) ve Mersin il genelinde çok kuvvetli (20-75 kg/metrekare) ve Gazipaşa, Alanya, Gündoğmuş, Anamur, Bozyazı, Aydıncık çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/metrekare üstü) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi (Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Kahramankazan), Bolu'nun güneydoğusu (Seben, Kıbrısçık, Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa ve Bolu il merkezi) ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde meydana gelecek kar yağışının 10-25 cm yüksekliğinde yeni örtü bırakması beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Ege, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına(40-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 km/saat), yüksek kesimlerde tam fırtına (89-102 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.