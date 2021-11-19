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Meteoroloji'den İstanbul dahil 36 ile uyarı!

Meteoroloji; cuma günü İstanbul dahil 34 kenti sağanak yağmura karşı, 2 ili de karla karışık yağmura karşı uyardı. Cumartesi günü ise tam 33 ilde yağmur beklenirken 6 ilde de kar yağışının hakim olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den İstanbul dahil 36 ile uyarı!

Meteoroloji'den İstanbul dahil 36 ile uyarı!

Meteoroloji; cuma günü İstanbul dahil 34 kenti sağanak yağmura karşı, 2 ili de karla karışık yağmura karşı uyardı. Cumartesi günü ise tam 33 ilde yağmur beklenirken 6 ilde de kar yağışının hakim olacağı tahmin ediliyor.

19 Kasım 2021 Cuma 11:59
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), cuma ve cumartesi gününün hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre, cuma ve cumartesi günü yurdun iç kesimleri ve doğu kesimlerinde yağış görülecek.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT

Cuma günü yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunan Meteoroloji'nin hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Konya, Karaman, Mersin, Hatay, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Amasya, Sinop, Samsun, Tokat, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane'de sağanak yağmur bekleniyor.

33 İLDE SAĞANAK YAĞMUR BEKLENTİSİ

Cumartesi günü ise Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Konya, Karaman, Hatay, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Artvin, Rize, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Sivas, Tokat, Amasya ve Samsun'da yağmur yağacağı tahmin ediliyor.

CUMARTESİ GÜNÜ 6 İLDE KAR YAĞACAK

Cuma günü Kastamonu ve Bolu'da cumartesi günü ise Erzurum, Van, Bayburt, Ardahan, Kastamonu ve Hakkari'de karla karışık yağmur bekleniyor.

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Meteorolojiden İstanbul Dahil 36 Ile Uyarı!
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