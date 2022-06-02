Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Kurslarına Yoğun İlgi
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Kurslarına Yoğun...
Başkan Güngör’e destek teşekkürü
Başkan Güngör’e destek teşekkürü
SANKO’da Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen etkinliği
SANKO’da Psikolojik Danışman ve Rehber...
Âşık Mahzuni Şerif Unutulmaz Eserleriyle Türkoğlu’nda Anılacak
Âşık Mahzuni Şerif Unutulmaz Eserleriyle...
SANKO’lu uzmandan ‘Sınav kaygısı’ uyarısı
SANKO’lu uzmandan ‘Sınav kaygısı’ uyarısı
Flaş Haber
Şehit Sayısı 5'e Yükseldi
Kapat

Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı!

Meteoroloji 2 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde yüksek sıcaklık etkili olacak. Bazı illerde ise sağanak yapış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı!

Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı!

Meteoroloji 2 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde yüksek sıcaklık etkili olacak. Bazı illerde ise sağanak yapış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı yapıldı.

02 Haziran 2022 Perşembe 08:36
banner459

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bilecik, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, öğle saatlerinde Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler:
Meteorolojiden Yüksek Sıcaklık Uyarısı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bedelli askerlik müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bedelli askerlik müjdesi!
Meteoroloji’den 74 ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji’den 74 ile sağanak yağış uyarısı
Sel ve erozyonla mücadele için yeni proje başlatılıyor!
Sel ve erozyonla mücadele için yeni proje başlatılıyor!
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı
Kahramanmaraş’ta 3 bin 500 yıllık antik fil ziyaretçilerini ağırlıyor!
Kahramanmaraş’ta 3 bin 500 yıllık antik fil ziyaretçilerini ağırlıyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber