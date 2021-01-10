Meteoroloji uyardı, kar geliyor

Meteoroloji'den kar yağışı ve yağmur uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Türkiye, yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girecek.

İSTANBUL İÇİN YAĞMUR UYARISI

Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde görülecek yağışların, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzey ve batı bölgelerde görülecek yağışlarla birlikte kuzeybatı bölgelerde biraz azalacağı, ancak ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

PAZARTESİ VE SALI SICAKLIKLAR ARTACAK

Sıcaklıkların, Pazartesi ve Salı günleri ise ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı, ancak Çarşamba günü batıdan başlayarak hızla düşerek mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI UYARISI

Yarından itibaren kuzey ve batı bölgelerde yağmur ve sağanak yağış şeklinde görülecek olan yağışların, Çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte ülke genelinde yayılması, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Ankara'da perşembe günü etkili olması beklenen kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar etkili olacağı belirtildi.