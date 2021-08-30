Meteorolojiden 11 il’e uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 11 kente sağanak yağış uyarısında bulundu. Buna göre; İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya Kocaeli, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.