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Meteorolojiden 11 il’e uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 11 kente sağanak yağış uyarısında bulundu. Buna göre; İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya Kocaeli, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojiden 11 il’e uyarı

Meteorolojiden 11 il’e uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 11 kente sağanak yağış uyarısında bulundu. Buna göre; İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya Kocaeli, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 14:30
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ağustos-05 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava tahminini paylaştı. Ayrıca bugün için 11 kente sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği ancak hafta ortasından itibaren kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

11 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporunda ise güncel meteorolojik uyarı bulunmazken İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya Kocaeli, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteorolojiden 11 Il’e Uyarı
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