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Muhsin Yazıcıoğlu İle İlgili Kritik Çıkış: Pusuya Düşürülerek Öldürüldü

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kahramanmaraş'ta helikopter kazasındaki ölümüyle ilgili, sis perdesi henüz kaldırılmış değil.

Muhsin Yazıcıoğlu İle İlgili Kritik Çıkış: Pusuya Düşürülerek Öldürüldü

Muhsin Yazıcıoğlu İle İlgili Kritik Çıkış: Pusuya Düşürülerek Öldürüldü

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kahramanmaraş'ta helikopter kazasındaki ölümüyle ilgili, sis perdesi henüz kaldırılmış değil.

07 Ağustos 2023 Pazartesi 12:57

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, 2009 yılında Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile yanındaki 5 kişinin ölümüyle ilgili Keş Dağı'nda düzenlenen programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen anma programında konuşan Çayır, Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindekilerin ölümünün üzerinden 14 sene geçtiğini ancak olayın hukuk önünde daha aydınlatılamadığını söyledi.

"YAZICIOĞLU İLE ARKADAŞLARINI PUSUYA DÜŞÜREREK ÖLDÜRDÜLER'

Muhsin Yazıcıoğlu'nun pusuya düşürüldüğünü vurgulayan Çayır şu ifadeleri kullandı:

"Şu coğrafyaya dönüp, baktığımızda, aşağıya doğru yüzünüzü çevirdiğinizde bir gerçekle karşılaşıyorsunuz. Evet, pusuya düşürmüşler. Açık, aleni ifade ediyorum. Pusuya düşürerek Muhsin Yazıcıoğlu ile arkadaşlarını öldürdüler. Suikast. Ne yazık ki şu ana kadar Türkiye'yi yönetenler, gereğini yapamadı. İlk gece buradaydık, Kızılöz'de ateş başında çaresiz bir şekilde bekliyorduk. 100 metre gidiyorduk, sonra gerisin geri dönüyorduk. Niye? Çünkü donanımlı değildik, karda insan nasıl aranır bilmiyorduk. Bilenler yoktu. Askerler vardı, koruyucu kardeşlerimiz vardı ama onlar da yaktıkları ateşin başında bekleşip, duruyorlardı. Hiçbirisi ileriye doğru gitme gereği duymadı. Zaten o gece, o kadar soğuktu ki; hava o kadar kar vardı ki. Ölmesini beklediler ve özetle söylüyorum; aramadılar, kurtarmadılar. Senaryo tamam, plan tamam, pusu kurdular ve katlettiler, suikasta kurban ettiler. Son gün Genelkurmay'dan getirilen o özel ekibi, niye ilk gün getiremediniz? Kızılöz'den başladılar, bir saatte çıktılar. Niye öldükten sonra getirdiniz? Madem 1 saatte çıkılıyordu. Bu soruların cevabını vereceksiniz. Hiçbir şey atlamayacağız."

"DOSYAYI FAİLİ MEÇHULLER ARASINA SOKMAYIN"

Dosyanın faili meçhul dosyalar arasına eklenmek istendiğini ifade eden Çayır, şöyle devam etti:

"Birileri bizim 'Of' dememizi, 'Yeter' dememizi bekliyor. Yaş 63, dönüp hiçbir dünyalık makama bakmadık. 'Of' demeyiz, 'Yeter' demeyiz, gevşemeyiz, dosdoğru yürürüz sonucu ölüm bile olsa, şehadet bile olsa. Onun için burada yetkilileri uyarıyorum; sakın dosyayı faili meçhuller arasına sokmayın, buna teşebbüs etmeyin. Gerçek neyse onu milletin gözünün önüne çıkarın. Kaza mı diyorsun, çık korkma, nasıl olduğunu millete anlat."

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Muhsin Yazıcıoğlu İle İlgili Kritik Çıkış: Pusuya Düşürülerek Öldürüldü
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