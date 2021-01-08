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Nikah masasına askeri kamuflajla oturdu

Şırnak'ta görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Alperen Balli, memleketi Osmaniye'deki nikah törenine damatlık yerine askeri kamuflajıyla katıldı.

Nikah masasına askeri kamuflajla oturdu

Nikah masasına askeri kamuflajla oturdu

Şırnak'ta görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Alperen Balli, memleketi Osmaniye'deki nikah törenine damatlık yerine askeri kamuflajıyla katıldı.

08 Ocak 2021 Cuma 11:24
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Uludere ilçesinde görev yapan Balli, nişanlısı Merve Kurman ile evlenmek için Kadirli Belediyesi nikah memurluğuna başvurdu.

Balli, belediyede düzenlenen nikah törenine askeri kamuflajla katıldı. Çift, tören sonunda yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Balli, nikah masasına kamuflajla oturmayı çok istediğini ve bunu gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Balli, nişanlısının da bu isteğini olumlu karşıladığını belirterek "Askeri üniforma ile nikahım kıyıldı. Allah böyle mutlulukları herkese nasip etsin. Çok mutluyum." dedi.

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