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Olmaz olsun böyle damat! Kaynanası koronavirüs oldu diye öldürmeye kalktı

Antalya koronavirüs hastası olan kaynanasını öldürmeye kalkan cani damadı konuşuyor.

Olmaz olsun böyle damat! Kaynanası koronavirüs oldu diye öldürmeye kalktı

Olmaz olsun böyle damat! Kaynanası koronavirüs oldu diye öldürmeye kalktı

Antalya koronavirüs hastası olan kaynanasını öldürmeye kalkan cani damadı konuşuyor.

10 Ekim 2020 Cumartesi 11:50
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83 yaşındaki kaynanası Iraz M.'nin yanında refakatçi olarak kalan damadı Hasan B. kendisine virüs bulaştıracağı korkusuyla kaynanasını iki kez öldürmeye teşebbüs etti. İkinci denemesinde yakayı ele veren cani damat cinayete teşebbüsten tutuklandı. Hastanede Covid-19 tedavisi gören Iraz M.'nin ise bir süre sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olay, 16 Eylül günü saat 21.00 sıralarında, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi 4 bölümünde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan yüzde 55 görme engelli Hasan B., 15 yıldır baktığı kaynanası Iraz M.'yi 1 ay önce kızının evine gönderdi. 13 Eylül'de kadının üzerine sıcak su dökülünce hastaneye kaldırıldı. Kayınvalidesinin durumunu öğrenmek için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Hasan B., pandemi bölümüne kaldırılan Iraz M.'nin yanında refakatçi olarak kalmaya başladı. 16 Eylül günü Sağlık Bakanlığı'nın kendilerini araması ile kayınvalidesinin koronavirüs olduğunu öğrenen Hasan B., 'Kaynanam sürekli öksürüyor. Virüsü bana da bulaştırmasından korkuyorum' diyerek, yanında kalmak istemedi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ FOTOĞRAFLADI

Refakat edecek başka kimse olmadığı için Iraz M.'nin yanında kalmaya devam eden Hasan B., iddiaya göre kaynanasını yastıkla boğmaya çalıştı. Durumu gören doktor, Hasan B.'yi odadan uzaklaştırıp, durumu hastane güvenliğine bildirdi. Hasan B., güvenlik görevlisi gelmeden yeniden odaya girip, kaynanasının yüzüne çarşaf örtüp, ağız-burun kısmına da yastık kapatarak beklemeye başladı. Bu sırada gelen güvenlik görevlisi, odada bu şekilde bekleyen Hasan B.'nin fotoğrafını çekti. Daha sonra hastaneden ayrılan Hasan B., ertesi gün evinde yakalanarak gözaltına alındı. Hasan B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hasan B. hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu'nca 'beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Hasan B.'nin 20 yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede, Hasan B.'nin solunum cihazına bağlı olarak Covid-19 tedavisi gören şikayetçinin yanında refakatçi olarak kaldığı belirtilerek, şöyle denildi.

Son Güncelleme: 10.10.2020 12:10
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