Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten temizlik personellerine teşekkür ziyareti!
Başkan Mahçiçek’ten temizlik personellerine teşekkür...
Kahramanmaraş Büyükşehir, caddeleri bir bir yeniliyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir, caddeleri bir bir...
Ekinözü’nde Konteyner Kent’in Ulaşımı İyileştirildi!
Ekinözü’nde Konteyner Kent’in Ulaşımı İyileştirildi!
Başkan Güngör, Binevler Bölgesindeki Esnafı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, Binevler Bölgesindeki Esnafı...
Alparslan Türkeş Bulvarı’nda 2. Etap Asfaltına Başlandı
Alparslan Türkeş Bulvarı’nda 2. Etap...

Onikişubat’ın yaz dönemi yüzme kursları başladı!

1’i yarı olimpik olmak üzere ilçenin 7 farklı noktasına kazandırdığı kapalı havuzlarda yediden yetmişe tüm vatandaşlara ve çocuklara dört mevsim yüzme keyfini yaşatan Onikişubat Belediyesi, yaz tatili dolayısıyla havuzları çocukların hizmetine tahsis ederek, yüzme kursu başlattı.

Onikişubat’ın yaz dönemi yüzme kursları başladı!

Onikişubat’ın yaz dönemi yüzme kursları başladı!

1’i yarı olimpik olmak üzere ilçenin 7 farklı noktasına kazandırdığı kapalı havuzlarda yediden yetmişe tüm vatandaşlara ve çocuklara dört mevsim yüzme keyfini yaşatan Onikişubat Belediyesi, yaz tatili dolayısıyla havuzları çocukların hizmetine tahsis ederek, yüzme kursu başlattı.

13 Temmuz 2023 Perşembe 10:00

Geride kalan görev süresinde kent tarihinde görülmemiş sosyal tesis yatırımlarını bir bir ilçeye kazandıran Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, yapımını tamamlayarak ilçeye kazandırdığı 1’i yarı olimpik olmak üzere 7 kapalı yüzme havuzu ve fitness salonu ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

İlçenin farklı lokasyonlarında hayata geçirilen ve 7’den 70’e tüm vatandaşların kolaylıkla ulaşıp, kullanabildiği kapalı yüzme havuzları, deprem sürecinde de depremzede vatandaşlara duş ve konaklama hizmeti vererek ne kadar doğru yatırımlar olduğunu kanıtlamıştı. Depremin ardından yeniden düzenlenen havuzlar, her yaz olduğu gibi bu yaz da 8-14 yaş arası çocukların rehabilitasyonu ve yüzme eğitimine tahsis edildi. 7 kapalı yüzme havuzunun 4’ünde açtığı kurslarla 8-14 yaş arası çocukların sosyal, fiziksel ve ruhsal yönden gelişimlerine katkı sağlayan Onikişubat Belediyesi, yüzme kursunda yeni dönemin başlangıcını yaptı.

Binlerce çocuğun sabırsızlıkla beklediği Yaz Yüzme Kursları’nda 2023 yılı döneminin başlamasıyla birlikte havuzlar, çocukların sesleri ve kulaçlarıyla şenlendi.

Yaz Yüzme Kursları, Şehit Abdullah Çavuş Kapalı Yüzme Havuzu, Şehit Serkan Yılmaz Kapalı Yüzme Havuzu, Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu ve Şehit Cengiz Engizek Kapalı Yüzme Havuzu’nda uzman eğiticiler ve cankurtaranların eşliğinde başladı.

Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu’ndaki açılışa, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de katıldı. Yüzme kursuna çocuklarını getiren ailelerle sohbet eden Başkan Mahçiçek, sonrasında ise havuzda yüzme eğitimi alan minik çocukları ziyaret etti.

“Çocuklarımız sportif aktivitelerle daha sağlıklı, daha zinde olacaklar”

Onikişubat Belediyesi’nin 7 farklı havuzunda tüm vatandaşların ve çocukların dört mevsim yüzme keyfi yaşadığını anlatan Başkan Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi olarak çocuklarımızın, büyüklerimizin yaz tatilini değerlendirmek, onların yanlış yerlere gitmesine engel olmak, hem vücut hem de zihin olarak dinç kalmalarını böylelikle sportif aktivitelerini yapmalarını temin bakımından güzel bir kursun başlangıcını yapıyoruz. Değerli başkanımızın biraz önce ifade ettiği gibi Bilgi ve Kültür Evlerimizde Kur’an-ı Kerim kurslarımız, resim kurslarımız, musiki kurslarımız var. Havuzlarımızda da sportif aktiviteler var, yüzme kurslarımız var. Sadece de yüzme değil, çok sayıda fitness takımlarımız da var. Oralarda sportif aktiviteler de yapabileceğiz inşallah. Onikişubat Belediyesi olarak ilçemizin 7 ayrı noktasına yüzme havuzları kazandırdık. Bu havuzlarımızda yediden yetmişe tüm vatandaşlarımız ve evlatlarımız dört mevsim yüzme keyfini yaşıyor. Yaz ayı dolayısıyla da okulların tatil olmasıyla birlikte havuzlarımızı minik yavrularımızın yüzme öğrenebilmesi için tahsis ettik. Bugün de yüzme havuzlarımızda çocuklarımızla beraber olalım, heyecanlarını paylaşalım istedik. Çocuklarımız sportif aktivitelerle daha sağlıklı, daha zinde olacaklar. İki ay süresiyle havuzlarımızda yüzme kursları verilecek” dedi.

“Hem eğlenecek hem spor yapacak hem kötü alışkanlıklardan uzak kalacaklar”

Anne ve babalara önemli uyarılarda bulunan Başkan Mahçiçek, sözlerine şu şekilde devam etti, “Yeniden söylüyorum, bu çocuklar iyi yetişirse bu ülke daha da büyüyecek. Bu ülke çocuklarımızın bizden daha iyi yönetimleriyle çok daha kalkınacak. Bizi geçemezlerse vebali anne-babalar olarak bizlerde. Tüm çocuklarımıza güveniyorum. Başarılı bir eğitimin ardından buralardan nice şampiyonlar çıkacak İnşallah. Kurs sonunda da bir yarışma yapacağız. Hem eğlenecek hem spor yapacak hem kötü alışkanlıklardan uzak kalacak. Yaz yüzme kurslarımızın çocuklarımıza ve memleketimize hayırlı olması temennisiyle hepinize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Onikişubat’ın Yaz Dönemi Yüzme Kursları Başladı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’taki 3 köyde yöresel mimariye uygun 92 ev inşa ediliyor
Kahramanmaraş’taki 3 köyde yöresel mimariye uygun 92 ev inşa ediliyor
Usta Gazeteci Mehmet Göçer Son Yolculuğuna Uğurlandı
Usta Gazeteci Mehmet Göçer Son Yolculuğuna Uğurlandı
Yardımcıoğlu, milletvekillerini göreve davet etti!
Yardımcıoğlu, milletvekillerini göreve davet etti!
SANKO ve Konukoğlu ailesi, “Gönlü zenginler” araştırmasında 8’inci sırada yer aldı
SANKO ve Konukoğlu ailesi, “Gönlü zenginler” araştırmasında 8’inci sırada yer aldı
Depremlerle ilgili skandal ifadelerin kullanıldığı kukla oyununa soruşturma!
Depremlerle ilgili skandal ifadelerin kullanıldığı kukla oyununa soruşturma!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber