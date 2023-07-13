Onikişubat’ın yaz dönemi yüzme kursları başladı!

Geride kalan görev süresinde kent tarihinde görülmemiş sosyal tesis yatırımlarını bir bir ilçeye kazandıran Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, yapımını tamamlayarak ilçeye kazandırdığı 1’i yarı olimpik olmak üzere 7 kapalı yüzme havuzu ve fitness salonu ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

İlçenin farklı lokasyonlarında hayata geçirilen ve 7’den 70’e tüm vatandaşların kolaylıkla ulaşıp, kullanabildiği kapalı yüzme havuzları, deprem sürecinde de depremzede vatandaşlara duş ve konaklama hizmeti vererek ne kadar doğru yatırımlar olduğunu kanıtlamıştı. Depremin ardından yeniden düzenlenen havuzlar, her yaz olduğu gibi bu yaz da 8-14 yaş arası çocukların rehabilitasyonu ve yüzme eğitimine tahsis edildi. 7 kapalı yüzme havuzunun 4’ünde açtığı kurslarla 8-14 yaş arası çocukların sosyal, fiziksel ve ruhsal yönden gelişimlerine katkı sağlayan Onikişubat Belediyesi, yüzme kursunda yeni dönemin başlangıcını yaptı.

Binlerce çocuğun sabırsızlıkla beklediği Yaz Yüzme Kursları’nda 2023 yılı döneminin başlamasıyla birlikte havuzlar, çocukların sesleri ve kulaçlarıyla şenlendi.

Yaz Yüzme Kursları, Şehit Abdullah Çavuş Kapalı Yüzme Havuzu, Şehit Serkan Yılmaz Kapalı Yüzme Havuzu, Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu ve Şehit Cengiz Engizek Kapalı Yüzme Havuzu’nda uzman eğiticiler ve cankurtaranların eşliğinde başladı.

Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu’ndaki açılışa, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de katıldı. Yüzme kursuna çocuklarını getiren ailelerle sohbet eden Başkan Mahçiçek, sonrasında ise havuzda yüzme eğitimi alan minik çocukları ziyaret etti.

“Çocuklarımız sportif aktivitelerle daha sağlıklı, daha zinde olacaklar”

Onikişubat Belediyesi’nin 7 farklı havuzunda tüm vatandaşların ve çocukların dört mevsim yüzme keyfi yaşadığını anlatan Başkan Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi olarak çocuklarımızın, büyüklerimizin yaz tatilini değerlendirmek, onların yanlış yerlere gitmesine engel olmak, hem vücut hem de zihin olarak dinç kalmalarını böylelikle sportif aktivitelerini yapmalarını temin bakımından güzel bir kursun başlangıcını yapıyoruz. Değerli başkanımızın biraz önce ifade ettiği gibi Bilgi ve Kültür Evlerimizde Kur’an-ı Kerim kurslarımız, resim kurslarımız, musiki kurslarımız var. Havuzlarımızda da sportif aktiviteler var, yüzme kurslarımız var. Sadece de yüzme değil, çok sayıda fitness takımlarımız da var. Oralarda sportif aktiviteler de yapabileceğiz inşallah. Onikişubat Belediyesi olarak ilçemizin 7 ayrı noktasına yüzme havuzları kazandırdık. Bu havuzlarımızda yediden yetmişe tüm vatandaşlarımız ve evlatlarımız dört mevsim yüzme keyfini yaşıyor. Yaz ayı dolayısıyla da okulların tatil olmasıyla birlikte havuzlarımızı minik yavrularımızın yüzme öğrenebilmesi için tahsis ettik. Bugün de yüzme havuzlarımızda çocuklarımızla beraber olalım, heyecanlarını paylaşalım istedik. Çocuklarımız sportif aktivitelerle daha sağlıklı, daha zinde olacaklar. İki ay süresiyle havuzlarımızda yüzme kursları verilecek” dedi.

“Hem eğlenecek hem spor yapacak hem kötü alışkanlıklardan uzak kalacaklar”

Anne ve babalara önemli uyarılarda bulunan Başkan Mahçiçek, sözlerine şu şekilde devam etti, “Yeniden söylüyorum, bu çocuklar iyi yetişirse bu ülke daha da büyüyecek. Bu ülke çocuklarımızın bizden daha iyi yönetimleriyle çok daha kalkınacak. Bizi geçemezlerse vebali anne-babalar olarak bizlerde. Tüm çocuklarımıza güveniyorum. Başarılı bir eğitimin ardından buralardan nice şampiyonlar çıkacak İnşallah. Kurs sonunda da bir yarışma yapacağız. Hem eğlenecek hem spor yapacak hem kötü alışkanlıklardan uzak kalacak. Yaz yüzme kurslarımızın çocuklarımıza ve memleketimize hayırlı olması temennisiyle hepinize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.