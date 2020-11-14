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Osmaniye'de karaçay deresi ve çevresi cazibe merkezi haline getiriliyor

Osmaniye'de, Karaçay Deresi ve çevresinde yapılacak düzenleme ile oluşturulacak yürüyüş yolları, piknik ve sandal turu alanları, bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek.

Osmaniye'de karaçay deresi ve çevresi cazibe merkezi haline getiriliyor

Osmaniye'de karaçay deresi ve çevresi cazibe merkezi haline getiriliyor

Osmaniye'de, Karaçay Deresi ve çevresinde yapılacak düzenleme ile oluşturulacak yürüyüş yolları, piknik ve sandal turu alanları, bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek.

14 Kasım 2020 Cumartesi 11:07
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Vali Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, 1380 metrelik kısmı kent merkezinden geçen Karaçay Deresi ve çevresi için hazırlanan projeyle ilgili bilgi verdi.

Yaz aylarında kuruyarak bataklık haline gelen derede, yapılacak çalışmalarla dört mevsim su bulunacağını belirten Yılmaz, "Derede yaz kış fark etmeksizin su bulunacak. Belirlediğimiz alana koyacağımız plastik bentlerle suyun önünü kapatıp içinde kayıkla tur atılabilecek bir alan oluşturacağız. Ayrıca yapılacak peyzaj, rekreasyon ve çevre düzenlemeleriyle bölgeyi bir cazibe merkezi haline getireceğiz." dedi.

Bölgenin yapılacak çalışmalarla hak ettiği değere kavuşmasını dilediklerini kaydeden Yılmaz, "Bölgeyi yazın Osmaniyeli vatandaşların rahatça gezeceği, nefes alabileceği bir yer haline getirmek ve Karaçay'ı hak ettiği yere taşıma gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

- "Projenin hayata geçirilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da Karaçay Deresi ile ilgili projenin Osmaniye Valiliği koordinesinde yürütüldüğünü bildirdi.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü, Osmaniye Belediyesi ve İl Özel İdarenin, projenin ortaklarından olduğunu belirten Durmuşoğlu, şunları kaydetti:

"Proje çalışmalarıyla ilgili startı verdik. İnşallah bir an önce hayata geçirilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bölgenin bir çekim merkezi haline gelmesi için çalışıyoruz. Belirlenen alanda 3,5 metre boyunda bentler kullanarak 60 bin metreküp suyu içeren bir havza oluşturulacak. Bu alanda vatandaşlarımızın sandallarla dolaşabileceği, insanların rahatça dinlenip yürüyebileceği bir yaşam alanı meydana getireceğiz. Belediyemizin yapacağı rekreasyon çalışmasıyla da alana yürüyüş yolları yapılacak ve vatandaşlarımızın her türlü spor faaliyetini gerçekleştirebileceği bölüm oluşturulacak. Bu projenin takipçisiyiz. Kısa süre içinde ihaleye çıkılacak ve bölgeyi Osmaniyeli hemşerilerimize kazandırıp hizmete sunacağız."

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