Öz Sağlık İş Kahramanmaraş Şubesi geriye dönük alacakların ödenmesini istedi!

Açıklamada, geriye dönük alacakların ödenmesi talep edildi. Herkesin alacakları ödenirken sağlık çalışanlarının geriye dönük alacağının ödenmemesine tepki gösterildi.

Türkiye'de eş zamanlı olarak düzenlenen basın açıklamasına sendika üyesi sağlık çalışanları katıldı.

Basın açıklamasını yapan öz Sağlık İş Kahramanmaraş Şube Başkanı Murat Arifoğlu basın açıklaması yaptı.

Arifoğlu, açıklamada şunları ifade etti;

“Geriye dönük alacaklarımızın daha fazla geciktirilmeden ve tek kalemde ödenmesini istiyoruz.

Sizlerin de yakından bildiği üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sağlık işçilerinin yetkili sendikası ÖZ SAĞLIK-İŞ olarak 190 bin işçimizişveren sendikası TÜHİS ile imzaladığımız Toplu İş Sözleşmesi’nin üzerinden46 gün geçti.

Bu sözleşmede yer aldığı üzere işçinin 2023 Ocak ayından geçerli geriye dönük alacaklarının ödenmesi kararının üzerinden de 46 GÜN geçti.

İşçi vefakardır, İşçi cefakardır, İşçi sabırlıdır, İşçi ülkesini, milletini, devletini sever.

Hele sağlık işçisi belini doğrultmadan akşamı eder, bilir ki işini aksatsa bu ihmal bir insanın “CANINA”değer.

Sendika olarak ilk günden beri defalarca masaya oturduk, geriye dönük alacakları bekletmeyin dedik, işçiye nefes aldıracak bu toplu parayı kuşa döndürmeyin dedik, önümüz Kurban Bayramı işçi kurbanını kesebilsin dedik, vergi dilimini işaret ettik, ülke ekonomisinin zorluğunu gösterip alacakların bir an önce ödenmesi için çalmadık kapı bırakmadık.

Sendika olarak devletin tüm kademelerini aşındırdık.

Hesaplamalar yapılıyor dediniz bekledik, Kasada para yok, ek bütçe istedik dediniz bekledik, Bütçe Meclis’ten daha çıkmadı dediniz bekledik.

Biz sabırla beklerken bu arada neler oldu, bir hatırlayalım; Ev kiralarımız 10 bin liranın üzerine çıktı

Vergi oranları arttı, akaryakıta dev zam geldi.

Akaryakıta gelen zam, aynı gün başta gıda olmak üzere tüm sektörlere aynı oranda yansıdı.

Biz sabırla beklerken beslenme, barınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarımız yüzde 200’e varan oranlarda artış gösterdi.

Kimsenin almaya cesaret edemediği altın-döviz fiyatları fırladı, herkesin yemek zorunda olduğu domatesin, biberin yüzünü göremez olduk.

Tüm bunlar olurken bizler, ekonomik krizle uğraşan devletimizin yanında olup sabretmeye devam ettik.

Ama Bitti, Sabrımız Bitti. Çalışıp hak ettiğimiz geriye dönük alacaklarımızın önemsenmemesine karşı Sabrımız Bitti, Öfkemiz Büyüdü. Alın terimizin görmezden gelinmesine karşı onurumuz kırıldı.

Geriye dönük alacağımız paranın bu enflasyonist ortam karşısında puladönüşmesinden dolayı evimize götüreceğimiz Ekmekküçüldü, eridi, bitti.

Ha şimdi, ha birazdan, ha yarın, ha yarından da yakın diyerek oyaladığınız biz SAĞLIK İŞÇİLERİ artık seslerinin duyulmasını istiyor:

Emeğimizi hiçe saymayın, çoluk çocuğumuzun ekmeğine ortak olmayın!

Alınterimiz vicdanlarınızda kuruyalı çok oldu, görün artık!

Biz sabrettikçe bu kadar umursamazlık bizi çok incitti, görün artık!

Herkese alacakları ödenirken sağlık işçisinin geriye dönük alacağına şahin kesildiniz,görün artık!

Alacak öderken bile işçiyi kadrosuna göre böldünüz, 696’lılara üvey evlat muamelesine devam ediyorsunuz, biz bu ayrımı yaşıyoruz, siz de bunu görün artık!

Bize vermeyi unuttuğunuz geriye dönük alacaklarımız, bazı üniversitelerdeki sağlık işçilerine de 3 taksitteödenmeye başladı.

Hem Geciktirilip, Hem Taksite Bağlanması… İkisi De Yanlış

Vatan görevi diyerek gece gündüz, pandemide-depremde nefes almadan “peşin” çalıştıklarımızın karşılığı olan alacaklarımızı“taksit taksit” istemiyoruz.

Geriye dönük alacaklarımızın tek seferde ve daha fazla geciktirilmeden ödenmesini istiyoruz.

Sağlık işçisinin artık sabrı, takati, alacağı toplu para ile ilgili hayali bile kalmadı. Devlet işçisine alın teri döküp kazandığı paranın yolu gözletmez,

Biliniz ki; Geriye dönük alacaklarımızın daha fazla erimeden, ödemelerin yapılmasını “itibardan” sayıyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.”